«Надувной дом» появился в центре Нью-Йорка

Гигантские горки, сверкающие диско-шары и даже падающий снег… Это Pop in the City – инсталляция в..

Гигантские горки, сверкающие диско-шары и даже падающий снег… Это Pop in the City – инсталляция в центре Манхэттена.

«Надувной дом» разделён на несколько зон, по которым посетители могут ходить, скользить и бегать.

Стоит удовольствие 20 долларов с человека.

[Венна и Лукас Баес, посетители]:

«Было очень весело. Мы устали. Было много горок, ещё мы постоянно что-то толкали. Нам очень понравилось. Хотим ещё. Было очень весело, потому что мы скатывались и падали. Очень много раз скатывались с горок». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мне понравилось плавать в бассейне из шариков. Мне хотелось пить, и я вспотела. И потом я пошла пить сок».

Есть даже зимняя зона, где с потолка на надувных снеговиков падает настоящий мокрый снег.

[Аманда Хаггинс, менеджер центра]:

«У нас есть снежная зона. В Нью-Йорке мы привыкли к снегу. Сейчас лето, но его мы хотели тоже включить».

В отдельной зоне с потолка свисают сверкающие диско-шары, а диджей играет музыку, которая звучит по всему «надувному дому».

Здесь одновременно весело проводить время и детям, и взрослым.

[Аманда Хаггинс, менеджер центра]:

«У нас есть ди-джеи, внутри проходят живые выступления. Есть разные зоны развлечений. Есть горки и бассейны с шариками. Там более 250 тысяч шариков».

Правда, такое развлечение появилось в Нью-Йорке не навсегда. Уже скоро центр сдувается.

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