Горнолыжные курорты Франции начинают экономить на снеге и подъёмниках

Менеджеры горнолыжных курортов Франции обеспокоены. Но не отсутствием снега или заказов. Этот сезон должен был стать..
Дата загрузки: 2022-12-01
Горнолыжный курорт Валь Торанс находится на высоте 2500 метров над уровнем моря, и ему, можно сказать, повезло. Он заключил контракт с коммунальным предприятием EDF на большую часть 2023 года ещё до кризиса. Но теперь нужно искать пути экономии на следующий сезон.[Жером Грелле, директор оператора подъёмников]:
«Мы горцы, наш девиз – всегда искать выход из трудных ситуаций. В этот раз будет так же, мы адаптируемся. Цены скаканули на 30-50%. Это ведёт к очень высокой инфляции, которая не связана с энергией, но она определённо есть».
Теперь для экономии энергии скорость подъёмников снижают на 10-30%, в зависимости от количества людей и времени ожидания.
Кроме того, ряд горнолыжных курортов, включая Шамони и Валь Торанс, обязались не производить искусственный снег в периоды максимального потребления энергии. Также уменьшат температуру батарей в зданиях.
Ещё одно изменение: персонал будут доставлять на рабочие места не за час до официального открытия подъёмников, а вместе с гостями. Подорожал и сам проезд.[Винсент Лаланн, директор Управления туризма курорта]:
«С одной стороны повышаются цены на энергоносители, а с другой – дорожают продукты».
Половине горнолыжных курортов Франции в этом году пришлось пересмотреть свои долгосрочные контракты на электроэнергию из-за рекордно высокой инфляции. Они ожидают, что счета за год в 2023 могут увеличиться в пять-шесть раз.
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