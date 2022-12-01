Горнолыжные курорты Франции начинают экономить на снеге и подъёмниках

Менеджеры горнолыжных курортов Франции обеспокоены. Но не отсутствием снега или заказов. Этот сезон должен был стать..

Менеджеры горнолыжных курортов Франции обеспокоены. Но не отсутствием снега или заказов. Этот сезон должен был стать очень успешным, но помешали энергетический кризис и инфляция. Теперь владельцы изо всех сил пытаются контролировать свои счета.

Горнолыжный курорт Валь Торанс находится на высоте 2500 метров над уровнем моря, и ему, можно сказать, повезло. Он заключил контракт с коммунальным предприятием EDF на большую часть 2023 года ещё до кризиса. Но теперь нужно искать пути экономии на следующий сезон.

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[Жером Грелле, директор оператора подъёмников]:«Мы горцы, наш девиз – всегда искать выход из трудных ситуаций. В этот раз будет так же, мы адаптируемся. Цены скаканули на 30-50%. Это ведёт к очень высокой инфляции, которая не связана с энергией, но она определённо есть».

Теперь для экономии энергии скорость подъёмников снижают на 10-30%, в зависимости от количества людей и времени ожидания.

Кроме того, ряд горнолыжных курортов, включая Шамони и Валь Торанс, обязались не производить искусственный снег в периоды максимального потребления энергии. Также уменьшат температуру батарей в зданиях.

Ещё одно изменение: персонал будут доставлять на рабочие места не за час до официального открытия подъёмников, а вместе с гостями. Подорожал и сам проезд.

[Винсент Лаланн, директор Управления туризма курорта]:«С одной стороны повышаются цены на энергоносители, а с другой – дорожают продукты».

Половине горнолыжных курортов Франции в этом году пришлось пересмотреть свои долгосрочные контракты на электроэнергию из-за рекордно высокой инфляции. Они ожидают, что счета за год в 2023 могут увеличиться в пять-шесть раз.

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