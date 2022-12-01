fb pixel
Телеканал NTD

Горнолыжные курорты Франции начинают экономить на снеге и подъёмниках

Горнолыжные курорты Франции начинают экономить на снеге и подъёмниках

Менеджеры горнолыжных курортов Франции обеспокоены. Но не отсутствием снега или заказов. Этот сезон должен был стать..

Дата загрузки: 2022-12-01

Горнолыжные курорты Франции начинают экономить на снеге и подъёмниках
Менеджеры горнолыжных курортов Франции обеспокоены. Но не отсутствием снега или заказов. Этот сезон должен был стать очень успешным, но помешали энергетический кризис и инфляция. Теперь владельцы изо всех сил пытаются контролировать свои счета.

Горнолыжный курорт Валь Торанс находится на высоте 2500 метров над уровнем моря, и ему, можно сказать, повезло. Он заключил контракт с коммунальным предприятием EDF на большую часть 2023 года ещё до кризиса. Но теперь нужно искать пути экономии на следующий сезон.

[Жером Грелле, директор оператора подъёмников]:
«Мы горцы, наш девиз – всегда искать выход из трудных ситуаций. В этот раз будет так же, мы адаптируемся. Цены скаканули на 30-50%. Это ведёт к очень высокой инфляции, которая не связана с энергией, но она определённо есть».

Теперь для экономии энергии скорость подъёмников снижают на 10-30%, в зависимости от количества людей и времени ожидания.

Кроме того, ряд горнолыжных курортов, включая Шамони и Валь Торанс, обязались не производить искусственный снег в периоды максимального потребления энергии. Также уменьшат температуру батарей в зданиях.

Ещё одно изменение: персонал будут доставлять на рабочие места не за час до официального открытия подъёмников, а вместе с гостями. Подорожал и сам проезд.

[Винсент Лаланн, директор Управления туризма курорта]:
«С одной стороны повышаются цены на энергоносители, а с другой – дорожают продукты».

Половине горнолыжных курортов Франции в этом году пришлось пересмотреть свои долгосрочные контракты на электроэнергию из-за рекордно высокой инфляции. Они ожидают, что счета за год в 2023 могут увеличиться в пять-шесть раз.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...