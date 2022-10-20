Прогуляться внутри гигантского чудо-торта можно в Лос-Анджелесе

Художественная галерея в Лос-Анджелесе выглядит, как гигантский многослойный торт. Это творение художника Скотта Хоува. Всё здесь..

Художественная галерея в Лос-Анджелесе выглядит, как гигантский многослойный торт. Это творение художника Скотта Хоува. Всё здесь кажется нежным и воздушным, но съесть это не удастся.

[Скотт Хоув, художник]:

«Всё – ненастоящее. Это должно выглядеть красиво. Я использовал акрил вместо сахара. Иначе это будет страна муравьёв. Мы этого не хотим».

Художник раньше делал искусственные торты. Заметив, какой эффект они оказывают на зрителей, решил создать инсталляцию Cakeland.

[Скотт Хоув, художник]:

«Я выбрал торт, потому что, во-первых, это очень красиво. Во-вторых, его очень весело делать. И, в-третьих, он привлекает зрителей. Всё создано так, чтобы выглядело, как сладости».

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На фоне светлых тонов и воздушности пирожных посетители заметят и более мрачные элементы. Так художник показывает два аспекта жизни человека – светлый и тёмный.

[Скотт Хоув, художник]:

«Входишь и проходишь через тёмную комнату, очень запутанную и хаотичную. А затем, попадаешь в прекрасную светлую. Повсюду интеграция этих светлых тем, тем красоты, в сочетании с темами более сложными и угрожающими. Это помогает сбалансировать атмосферу и более реалистично представить жизнь».

Художник рассказал, что в детстве собирал искусственную еду. Ему всегда нравились торты.

[Скотт Хоув, художник]:

«Я никогда в жизни не делал настоящий торт. Но я использовал сотни литров глазури. Я думаю, в этой галерее около 250 литров глазури. Здесь около 120 зеркал и около 3000 вишен. Стены украшены тысячами кристаллов Сваровски».

Посетители выставки отмечают её необычность и символизм.

[посетительница]:

«Мне нравится, что здесь всё такое странное. Тёмные комнаты и жуткие вещи смешаны с радостной пастельной эстетикой. Так причудливо». [посетительница]:

«Это потрясающе. Здесь так много деталей. Ощущения очень захватывающие. Просто прекрасный опыт».

Галерея была создана в 2020 году. Художник продолжает расширять свою инсталляцию.

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