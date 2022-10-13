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Босния и Герцеговина сделала шаг в сторону ЕС

Босния и Герцеговина сделала шаг в сторону ЕС

ЕС предложил предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в блок. Сараево сделало шаг в..

Дата загрузки: 2022-10-13

Босния и Герцеговина сделала шаг в сторону ЕС
ЕС предложил предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в блок. Сараево сделало шаг в сторону Евросоюза. Однако, прежде чем начнётся долгий процесс переговоров, статус должны утвердить 27 стран-членов.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Ветер перемен снова дует в Европе, нужно воспользоваться моментом и поддержать этот импульс. Западные Балканы входят в нашу семью, и мы должны заявить об этом очень чётко».

Впрочем, как говорят в ЕС, до этого Босния и Герцеговина должна победить коррупцию и провести реформы, чтобы соответствовать стандартам и ценностям блока.

При этом в стране по-прежнему сильны сепаратистские настроения. Подобное сложное наследие после выхода из Югославии имеют и другие страны региона, ждущие в приёмной ЕС.

Босния и Герцеговина станет седьмой страной, которая дожидается одобрения своей заявки на вступление в блок. Дольше всех ждёт Турция. Она подала запрос ещё в 1999 году. Однако с ней переговорный процесс пока заморожен.
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