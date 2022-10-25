Весёлые гонки в тыквах устроили в Бельгии

Тыквенный каякинг устроили в бельгийской провинции Антверпен. Гонки проходят на небольшом пруду. Прежде чем выйти на..
Дата загрузки: 2022-10-26
Тыквенный каякинг устроили в бельгийской провинции Антверпен. Гонки проходят на небольшом пруду. Прежде чем выйти на финишную прямую, надо обогнуть вокруг плавучий домик. Это добавляет трудностей, поскольку управлять тыквенным каяком непросто.
[участник соревнований]:
«Тыква внутри липкая и скользкая. Кажется, будто можешь оказаться в воде в любую минуту. И она немного подпрыгивает».
Достигнув противоположного берега, нужно подбежать к специальной выдолбленной тыкве и воткнуть в неё весло. Тогда считается, что участник финишировал.
Начало весёлым гонкам более 20 лет назад положили другие соревнования – на самую большую выращенную тыкву.
[организатор]:
«После конкурса у нас остались огромные тыквы. Мы начали думать, что с ними сделать. Потом узнали, что в США катаются на тыквенных лодках. Мы решили, организовать такое и здесь. Только используем не одну-две тыквы, как в США, а 20».
Правда, фермеры стали заложниками собственных успехов. Сначала они выращивали тыквы по 400 килограммов. Теперь вес плода может достигать тонну. Такие большие тыквы для лодок не годятся, а подходящих становится всё меньше.
В этом году в гонках участвуют 65 команд. В каждой по четыре человека. На соревнования приезжают со всех уголков Бельгии.
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