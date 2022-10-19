Сомалиец зарезал двоих человек в немецком городе

Нападение с ножом в немецком городе Людвигсхафен. Выходец из Сомали убил двоих мужчин 20 и 35..

Нападение с ножом в немецком городе Людвигсхафен. Выходец из Сомали убил двоих мужчин 20 и 35 лет в центре жилого района. После этого отправился в магазин, где серьёзно ранил ещё одного 27-летнего мужчину.

По нападавшему открыли огонь полицейские. Он находится в реанимации.

[Торстен Мишлер, пресс-секретарь полиции]:

«Это 25-летний мужчина. Он напал на людей и убил их ножом или предметом в форме ножа. Возможно, мачете. Сейчас не могу сказать».

Мотив до сих пор не ясен. В полиции говорят, что нападению предшествовала ссора. Однако были ли знакомы преступник и его жертвы, пока неизвестно.

[Торстен Мишлер, пресс-секретарь полиции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В настоящее время полиция ищет свидетелей, чтобы выяснить все обстоятельства нападения.

Мэр города Людвигсхафен распорядилась развесить траурные флаги и назвала инцидент «жестоким актом, который наполняет её ужасом». А министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц сообщил, что расследование идёт по всем направлениям.

Нападение вызвало дискуссии в обществе в отношении миграции. Многие немцы недовольны тем, что некоторые СМИ сообщили о нападавшем без упоминания его национальности. А правые силы сказали, что этот инцидент – показатель несостоятельной политики приёма мигрантов.

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