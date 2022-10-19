Сомалиец зарезал двоих человек в немецком городе

Нападение с ножом в немецком городе Людвигсхафен. Выходец из Сомали убил двоих мужчин 20 и 35..
Дата загрузки: 2022-10-19
По нападавшему открыли огонь полицейские. Он находится в реанимации.
[Торстен Мишлер, пресс-секретарь полиции]:
«Это 25-летний мужчина. Он напал на людей и убил их ножом или предметом в форме ножа. Возможно, мачете. Сейчас не могу сказать».
Мотив до сих пор не ясен. В полиции говорят, что нападению предшествовала ссора. Однако были ли знакомы преступник и его жертвы, пока неизвестно.
[Торстен Мишлер, пресс-секретарь полиции]:
«Что касается того, почему он совершил нападения и какие у него были мотивы, мы пока не можем ничего сказать, так как не имеем достаточно информации».
В настоящее время полиция ищет свидетелей, чтобы выяснить все обстоятельства нападения.
Мэр города Людвигсхафен распорядилась развесить траурные флаги и назвала инцидент «жестоким актом, который наполняет её ужасом». А министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц сообщил, что расследование идёт по всем направлениям.
Нападение вызвало дискуссии в обществе в отношении миграции. Многие немцы недовольны тем, что некоторые СМИ сообщили о нападавшем без упоминания его национальности. А правые силы сказали, что этот инцидент – показатель несостоятельной политики приёма мигрантов.
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