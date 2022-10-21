В тихой румынской деревне Василаць, где большую часть домов отапливают дровами, люди беспокоятся о счетах за..

Румын призывают экономить свет, но многим его экономить не на чем

В тихой румынской деревне Василаць, где большую часть домов отапливают дровами, люди беспокоятся о счетах за электричество.

Хоть румыны потребляют меньше всего электроэнергии на душу населения в Евросоюзе и многие из них сократили потребление до минимума, но они всё равно боятся, что суммы окажутся слишком большими.

Пенсионерка Джорджета живёт одна в плохо освещённом доме. В основном использует одну комнату, что позволяет экономить на отоплении.

[Джорджета Иким, 67-летняя пенсионерка]:

«У меня только телевизор, холодильник и лампа. В комнате, где жил мой муж, есть одна лампочка. Я включаю только её».

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С началом отопительного сезона Евросоюз призвал государства-члены максимально экономить энергию и избегать дефицита. Сообщается, что хранилища блока заполнены примерно на 90%, поэтому кому-то этой зимой придётся мёрзнуть.

Впрочем, многим людям в таких деревнях экономить не на чем. Они и так почти ничего не потребляют.

[Тудорел Деду, местный житель]:

«Морозилка, отдельно холодильник и телевизор, а ещё лампочки: 2-3 в доме и две – здесь в хлеву».

В Румынии живёт примерно 19 миллионов человек. И из них более 40% –в сельской местности, полагаясь на натуральное хозяйство на небольших участках земли.

Между тем госучреждения Румынии уже начали экономить. В некоторых районах сократили школьные часы. Кроме того, румынский парламент, второе по площади административное здание в мире после Пентагона, сократил наружное освещение до двух часов в сутки.

К слову, на его освещение и обогрев в год тратят шесть миллионов евро. Столько на те же нужды тратит средний румынский город.

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