В Нью-Йорке открывается 77-я сессия Генассамблеи ООН. Она продлится год. На повестке дня самые разные темы:..

В Нью-Йорке открывается 77-я сессия Генассамблеи ООН. Она продлится год. На повестке дня самые разные темы: от изменения климата и пандемии до инфляции и современных военных конфликтов и кризисов.

Самым главным этапом сессии станет так называемая неделя высокого уровня. Она пройдёт с 20 по 26 сентября. Прибудут главы и лидеры многих государств. Они выступят на официальной части заседаний и проведут десятки двусторонних встреч.

Между тем, на закрытии 76-й сессии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислил проблемы, которые предстоит обсудить и решить.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Рост цен, снижение покупательной способности, нехватка продовольствия и надвигающаяся глобальная рецессия. Пандемия, которую ещё не удалось победить, и новая чрезвычайная ситуация в виде оспы обезьян, а также смертоносная жара, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия».

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Председателем 77-й сессии Генассамблеи стал венгерский дипломат Чаба Кёрёши. Его главной темой выступления стало изменение климата. Кёрёши – выпускник МГИМО. В 2011-12 годах был вице-председателем сессии Генассамблеи. Также он работал в диппредставительствах в Ливии, ОАЭ, Израиле и Греции.

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