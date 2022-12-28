Бильярдный стол XIX века рассказал историю колониальной Австралии

Этот старинный бильярдный стол стал своеобразной социальной сетью XIX века. Его борта украшены резьбой, которая, словно..

Этот старинный бильярдный стол стал своеобразной социальной сетью XIX века. Его борта украшены резьбой, которая, словно посты в Интернете, рассказывает историю ранней колониальной Австралии.

Резьбу выполнил сиднейский мастер Джордж Халберт. Сейчас стол находится в Национальном музее Австралии в Канберре.

[Иэн Коутс, сотрудник музея]:

«Здесь изображены добыча золота, жизнь поселенцев, некоторые местные животные и растения. Так что это даёт всестороннее представление о том, какой была Австралия в то время. И что интересно, на этих изображениях отчётливо виден конфликт между поселенцами и аборигенами».

Сначала стол побывал на разных австралийских выставках. Потом каким-то образом оказался во дворце британских монархов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Иэн Коутс, сотрудник музея]:

«Его, на самом деле, отвезли в Букингемский дворец. Возможно, там на нём играли королева Виктория, принц Альберт и другие члены королевской семьи».

Позже столом владели разные коллекционеры. Какое-то время он даже стоял в пабе. Но потом спонсоры Национального музея Австралии решили, что пришло время выкупить уникальное произведение искусства.

Перед выставкой стол приводят в порядок. И это непростая задача.

[Натан Фараон, сотрудник музея]:

«Надо собрать каркас и все деревянные детали. Затем нужно положить сверху четыре части столешницы – каждая весит 250 килограммов. Потом надо накрыть это сукном. Всё нужно делать деликатно, чтобы не повредить прекрасную резьбу. Это сложно».

Бильярдный стол XIX века можно увидеть в Национальном музее Канберры до февраля следующего года.

Короткая ссылка на эту страницу: