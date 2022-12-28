Бильярдный стол XIX века рассказал историю колониальной Австралии

Этот старинный бильярдный стол стал своеобразной социальной сетью XIX века. Его борта украшены резьбой, которая, словно..
Дата загрузки: 2022-12-28
Этот старинный бильярдный стол стал своеобразной социальной сетью XIX века. Его борта украшены резьбой, которая, словно посты в Интернете, рассказывает историю ранней колониальной Австралии.
Резьбу выполнил сиднейский мастер Джордж Халберт. Сейчас стол находится в Национальном музее Австралии в Канберре.
[Иэн Коутс, сотрудник музея]:
«Здесь изображены добыча золота, жизнь поселенцев, некоторые местные животные и растения. Так что это даёт всестороннее представление о том, какой была Австралия в то время. И что интересно, на этих изображениях отчётливо виден конфликт между поселенцами и аборигенами».
Сначала стол побывал на разных австралийских выставках. Потом каким-то образом оказался во дворце британских монархов.
[Иэн Коутс, сотрудник музея]:
«Его, на самом деле, отвезли в Букингемский дворец. Возможно, там на нём играли королева Виктория, принц Альберт и другие члены королевской семьи».
Позже столом владели разные коллекционеры. Какое-то время он даже стоял в пабе. Но потом спонсоры Национального музея Австралии решили, что пришло время выкупить уникальное произведение искусства.
Перед выставкой стол приводят в порядок. И это непростая задача.
[Натан Фараон, сотрудник музея]:
«Надо собрать каркас и все деревянные детали. Затем нужно положить сверху четыре части столешницы – каждая весит 250 килограммов. Потом надо накрыть это сукном. Всё нужно делать деликатно, чтобы не повредить прекрасную резьбу. Это сложно».
Бильярдный стол XIX века можно увидеть в Национальном музее Канберры до февраля следующего года.
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