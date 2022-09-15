Диковинный велосипед из деталей ретроавто сделал венгерский изобретатель

«Трабицикли» – так называется эта чудная двухколёсная машина. Её построил венгерский изобретатель Жольт Санисло. За основу..

«Трабицикли» – так называется эта чудная двухколёсная машина. Её построил венгерский изобретатель Жольт Санисло. За основу взял обычный велосипед и приладил к нему кузов из крыльев малолитражки Trabant. Автомобили этой марки делали в Восточной Германии с 57-го по 91-й годы.

Велосипед оснащён фарой и задним фонарём от «трабанта». Есть даже встроенный динамик, и в дороге можно послушать музыку. Машина весит около десяти килограммов. На её создание ушло три недели.

[Жольт Санисло, изобретатель]:

«У меня нет цели выставить себя напоказ. Мне всё равно, купят ли это люди, станет ли это успешным бизнесом. Меня волнует, смогу ли я что-то построить сам. Ещё важнее, чтобы моё творение делало людей счастливыми. Если вижу улыбки и счастье, то радуюсь».

Из-за длинной рамы ездить на этом велосипеде сложнее, чем на обычном, но многим нравится сама идея.

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[житель города Андорнактайя]:

«Я сразу понял, что детали взяты от «трабанта». Сделав кузов для велосипеда из крыльев машины, он вернул хорошие воспоминания. Очень красиво. Мне нравится. С нетерпением жду новых идей».

Изобретатель за год продал шесть таких велосипедов. Новое его детище – вот такой диковинный скутер. Он сделан из мопеда чешской марки «Бабетта» и деталей немецкого автомобиля Wartburg.

[Жольт Санисло, изобретатель]:

«Я могу сделать что-то похожее на другое изобретение, но это всё равно будет чем-то уникальным с оригинальными решениями, которых ни у кого нет. Мне кажется, я просто хочу доказать, что способен воплощать в жизнь свои идеи».

Сейчас венгерский мастер планирует создавать транспорт, используя детали других винтажных автомобилей.

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