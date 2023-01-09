Китай снова открыл границы для иностранных путешественников

Впервые с марта 2020 года Китай снял ограничения на поездки и вновь открыл свои границы для..

Впервые с марта 2020 года Китай снял ограничения на поездки и вновь открыл свои границы для иностранных посетителей.

Это решение поставило точку в жёсткой политике Пекина в отношении COVID, которая включала тотальную изоляцию и карантин. Она действовала несколько лет, устанавливая барьер между населением страны в 1,4 миллиарда человек и остальным миром.

Теперь путешественникам, прибывающим в Китай, не нужно будет отправляться на карантин. При въезде потребуют лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в предыдущие 48 часов.

Для многих в пекинском международном аэропорту это означает долгожданную встречу.

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[житель Пекина]:

«Сегодня прилетает наша дочь, потому что карантина нет. Мы просто в восторге от того, что Китай отменил свою политику. Именно поэтому она выбрала сегодня этот рейс, потому что это первый день, когда люди могут просто сойти с самолёта и отправиться домой».

Инвесторы надеются, что открытие оживит экономику Китая, переживающую самый медленный рост почти за полвека.

Границы также открывают перед началом Китайского Нового года. Это главный праздник страны, который сопровождается самой большой миграцией людей в мире. В этот период миллионы китайцев отправляются домой, чтобы провести выходные в кругу семьи.

Как ожидается, в этот раз будет совершено около двух миллиардов поездок.

Одновременно резкое изменение политики в отношении COVID вызвало массовую волну инфицирований. Из-за этого больницы переполнены.

Некоторые страны ввели ограничения для путешественников из КНР.

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