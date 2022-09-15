Новый Ford Mustang дебютировал на автосалоне в Детройте

Культовый Ford Mustang стал одной из немногих премьер на знаменитом автошоу в Детройте. Оно возвращается после..

Культовый Ford Mustang стал одной из немногих премьер на знаменитом автошоу в Детройте. Оно возвращается после трёхлетнего перерыва и уже не такое масштабное, как раньше.

У нового «Мустанга» два типа кузова – фастбэк и кабриолет. Силовой агрегат по-прежнему бензиновый. Есть версии с механикой. Технические характеристики пока не раскрываются.

На выставке также представили автомобили марок Chrysler, RAM, Jeep, Lexus и другие. А на этом стенде можно увидеть концепт-кар Lincoln Model L100. Его дизайн вдохновлён первым седаном класса люкс этого бренда.

[Майк Остин, автомобильный аналитик]:

«Наверное, самая роскошная машина здесь – это Lincoln. У неё интересный дизайн, большие стёкла и двери. Она похожа на автомобиль из будущего».

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Раньше Детройтский автосалон был жемчужиной среди других автошоу с точки зрения количества дебютов. В этом году многие компании вообще решили не приезжать. А само мероприятие больше направлено на потребителя, чем на саму индустрию. Нет многоэтажных экранов стоимостью миллионы долларов, ярких дорогостоящих презентаций и впечатляющих тест-драйвов.

[Майк Остин, автомобильный аналитик]:

«Автопроизводители постепенно отказываются от таких дорогостоящих презентаций новых моделей. И это очень заметно здесь, где в этот раз участвует мало автопроизводителей».

Североамериканский международный автосалон проводят с 1899 года. На пике популярности его посещали до 800 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не более полумиллиона гостей.

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