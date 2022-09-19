В Египте построили пирамиду из пластиковых бутылок

Ещё одна пирамида появилась в Египте. На этот раз её построили не из камня, а из..

Ещё одна пирамида появилась в Египте. На этот раз её построили не из камня, а из мусора. Так египетские экологи отметили Всемирный день чистоты. Они организовали сбор пластиковых отходов из Нила.

[Фарах Абдель Баки, эколог]:

«О пирамидах все знают, потому что они огромные, и это символ Египта. Проблема загрязнения касается всей страны, поскольку 96 миллионов человек зависят от Нила».

Мусор собирали 45 дней. В акции участвовали почти 60 рыбаков. Загрязнённая вода влияет на их улов и, следовательно, на доходы. Сбор пластика в некоторой степени компенсирует потери. Ежедневно рыбаки вылавливают из Нила 100 килограммов мусора и сдают его на переработку.

Из пластиковых отходов делают нити для текстильных фабрик. Также используют в качестве источника энергии.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Всемирный день чистоты проходит с 2008 года. В акции участвуют более ста стран.

Короткая ссылка на эту страницу: