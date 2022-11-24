Огромный QR-код освещает ночное небо над Эр-Риядом, столицей Саудовской Аравии. Это рекорд, который зафиксировали в Книге..

Крупнейший в мире QR-код из дронов создали в Саудовской Аравии

Огромный QR-код освещает ночное небо над Эр-Риядом, столицей Саудовской Аравии.

Это рекорд, который зафиксировали в Книге Гиннесса. Для такого шоу использовали 1346 дронов.

Для фиксации рекорда QR-код должен был по меньшей мере на пять секунд замереть на месте. Он также должен был работать. Это проверили.

Так в стране отметили запуск первого саудовского бренда электромобилей – Ceer. Компания обещает выпустить первые машины уже к 2025 году.

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[Алекс Малуф, исполнительный директор Ceer]:

«В ближайшие несколько лет мы создадим нашу производственную базу и спроектируем автомобили: как седаны, так и внедорожники. Мы будем создавать действительно привлекательные автомобили для Саудовской Аравии и более широкого региона».

Этот регион – один из наиболее уязвимых перед изменением климата. И последствия уже видны. За последние три десятилетия температура на Ближнем Востоке росла намного быстрее, чем в среднем по миру.

Летом в Саудовской Аравии температура воздуха может достигать экстремальных показателей. В компании говорят, что автомобили будут создавать с учётом этого.

[Алекс Малуф, исполнительный директор Ceer]:

«Когда мы говорим о Саудовской Аравии и более широком регионе, то главный вопрос в температуре воздуха. Мы хотим создать автомобили, специально предназначенные для этой области».

Электромобили Ceer будут полностью электрическими. Компания надеется в ближайшие несколько лет построить для них соответствующую инфраструктуру.

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