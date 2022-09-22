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Наводнения в Нигерии: не менее 300 погибших

Наводнения в Нигерии: не менее 300 погибших

Не менее 300 человек погибли в этом году в результате наводнений в Нигерии. Об этом сообщают..

Дата загрузки: 2022-09-25

Наводнения в Нигерии: не менее 300 погибших
Не менее 300 человек погибли в этом году в результате наводнений в Нигерии. Об этом сообщают власти африканской страны.

В Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что обстановка может ухудшиться, поскольку ливни продолжаются, и в соседнем Камеруне переполнилось водохранилище. На прошлой неделе на плотине Лагдо открыли шлюзы. От затоплений пострадать могут 14 из 36 нигерийских штатов.

Власти северо-восточного штата Йобе заявили, что ливни, которые идут там с выходных, вызвали сильнейшее за годы наводнение. Смыло важный мост, затоплены дороги.

[Годже Мохаммед, сотрудник Нацагентства по ЧС в штате Йобе]:
«Семьи десятерых погибших начнут получать помощь. Вслед за ними помогут тем, чьи дома затоплены. Остальные помощь получат позже, это первый этап помощи».

Вынужденными переселенцами в Нигерии с начала сезона дождей стали 100 тысяч человек. Люди живут во временных убежищах.

В таких штатах, как Адамава и Борно, затоплены фермы. Это добавило проблем территориям, где более десяти лет шли бои с исламистскими повстанцами.
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