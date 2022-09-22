Не менее 300 человек погибли в этом году в результате наводнений в Нигерии. Об этом сообщают..

Наводнения в Нигерии: не менее 300 погибших

Не менее 300 человек погибли в этом году в результате наводнений в Нигерии. Об этом сообщают власти африканской страны.

В Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что обстановка может ухудшиться, поскольку ливни продолжаются, и в соседнем Камеруне переполнилось водохранилище. На прошлой неделе на плотине Лагдо открыли шлюзы. От затоплений пострадать могут 14 из 36 нигерийских штатов.

Власти северо-восточного штата Йобе заявили, что ливни, которые идут там с выходных, вызвали сильнейшее за годы наводнение. Смыло важный мост, затоплены дороги.

[Годже Мохаммед, сотрудник Нацагентства по ЧС в штате Йобе]:

«Семьи десятерых погибших начнут получать помощь. Вслед за ними помогут тем, чьи дома затоплены. Остальные помощь получат позже, это первый этап помощи».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Вынужденными переселенцами в Нигерии с начала сезона дождей стали 100 тысяч человек. Люди живут во временных убежищах.

В таких штатах, как Адамава и Борно, затоплены фермы. Это добавило проблем территориям, где более десяти лет шли бои с исламистскими повстанцами.

Короткая ссылка на эту страницу: