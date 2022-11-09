Египетский активист перестал пить в тюрьме в знак протеста

Жизнь египетско-британского активиста, заключённого в тюрьме Каира, в опасности. Об этом заявили ООН и семья Алаы..

Жизнь египетско-британского активиста, заключённого в тюрьме Каира, в опасности. Об этом заявили ООН и семья Алаы Абд эль-Фаттаха. Ещё в апреле он объявил голодовку и перестал есть в знак протеста. А несколько дней назад он сказал, что также прекращает пить.

Абд эль-Фаттах – известный блогер, разработчик программного обеспечения и политический активист. В декабре 2021 года его приговорили к пяти годам в тюрьме за распространение ложных новостей. Его голодовка продолжается более 220 дней со 2 апреля в знак протеста против заключения и условий содержания.

Когда в Египте начался климатический саммит, на который приехали мировые лидеры, эль-Фаттах решил привлечь внимание и отказался от воды.

Его мать говорит, что в этот понедельник не получила от него письма, хотя обычно он передаёт их каждую неделю.

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[Лайла Суиф, мать заключённого активиста]:

«Они нам сказали, что он отказывается дать письмо, что он не болен, и просто не передал письмо. У меня нет никаких доказательств того, что Алаа жив и находится в сознании».

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал немедленно освободить Абд эль-Фаттаха. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, приехавший на климатический саммит, призвал президента Египта решить проблему.

Впрочем, некоторые египетские парламентарии сказали, что международная поддержка активиста – это вмешательство во внутренние дела Египта.

Абд эль-Фаттах стал известен во время протестов Арабской весны в 2011 году. Тогда его несколько раз заключали под стражу, обвиняя в организации незаконных протестов.

Эль-Фаттах вырос в семье активистов. Его отец – адвокат по правам человека, которого также заключали в тюрьму и подвергали гонениям. Мать – профессор в Каирском университете и политический активист. Две его сестры тоже занимаются общественной деятельностью. В частности одна стала соучредителем газеты об Арабской весне.

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