Она скрывается после вооружённого нападения на банк. 28-летняя ливанка Сали Хафиз заставила работников под дулом пистолета..

Как ливанка ограбила банк с игрушечным пистолетом, чтобы забрать свои деньги

Она скрывается после вооружённого нападения на банк. 28-летняя ливанка Сали Хафиз заставила работников под дулом пистолета выдать ей сбережения своей семьи.

Но она настаивает на том, что не преступница. Ей просто очень нужны были деньги, чтобы вылечить сестру от рака.

Хафиз согласилась дать интервью журналистам в долине Бекаа, где сейчас скрывается от полиции.

[Сали Хафиз, жительница Ливана]:

«Я зашла в банк. Вы видели, что произошло потом. Мы закрыли двери. Я взвела курок, хоть и не собиралась пользоваться пистолетом. Но когда я увидела, что операция проваливается, что мужчину заметили и начали его толкать, я сказала, что буду стрелять. Конечно, управляющий банком, который накануне не обращал на меня внимания, начал говорить мне, что сделает всё, что я хочу. Работает только так. Если сам не будешь волком, волки тебя съедят».

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Инцидент произошёл в банке BLOM. Хафиз забрала 13 тысяч долларов. Именно столько было на счёте её сестры, который заморозили из-за мер контроля за капиталом. Их банки Ливана ввели одновременно в 2019 году.

Пистолет у Хафиз был игрушечный. Побег был похож на сценарий боевика. Женщина написала в Facebook, что она уже в аэропорту и направляется в Стамбул, чтобы пустить силы безопасности по ложному следу. Потом она побежала домой, переоделась и привязала к животу свёрток одежды, чтобы притвориться беременной. Так полицейские её пропустили.

Кадры ограбления мгновенно превратили Сали в национального героя и в пример для подражания. В стране, где тысячи граждан потеряли свои сбережения, этот способ пришёлся людям по душе. Так, за последние дни как минимум семь вкладчиков ограбили банки, чтобы забрать свои деньги.

Некоторые финансовые учреждения даже закрылись и призвали власти обеспечить охрану. Они также просят людей обвинять не их, а правительство, которое несёт ответственность за кризис.

Власти говорят, что работают над реформами и в этом году намерены получить крупную финансовую помощь. Ну а Хафиз обещает сдаться, когда судьи страны прекратят забастовку и начнут рассматривать дела граждан быстрее.

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