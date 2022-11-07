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Самолёт с пассажирами рухнул в озеро Виктория

Самолёт с пассажирами рухнул в озеро Виктория

Не менее 19 человек погибли при крушении самолёта в Танзании. Пассажирский лайнер авиакомпании Precision Air рухнул..

Дата загрузки: 2022-11-07

Самолёт с пассажирами рухнул в озеро Виктория
Не менее 19 человек погибли при крушении самолёта в Танзании. Пассажирский лайнер авиакомпании Precision Air рухнул в озеро Виктория во время захода на посадку в аэропорт города Букоба.

Спасти удалось 26 человек. В общей сложности на борту было 43 человека: 39 пассажиров и четверо членов экипажа.

[Хашиму Рашиди Шухуда, спасатель]:
«Люди открывали аварийную дверь. Но когда мы пытались спасти людей, хлынула вода. Я сам спас семь человек».

Место трагедии посетил премьер-министр Кассим Маджалива.

[Кассим Маджалива, премьер-министр Танзании]:

«Мы обнаружили 19 тел. Местонахождение ещё двоих людей до сих пор неизвестно. Сейчас мы пытаемся установить имена пропавших без вести по списку пассажиров».

Самолёт вылетел из города Дар-эс-Салам. Он садился в штормовую погоду и сильный дождь.

Им управлял пилот почти с 20-летним стажем в компании. Он и остальные члены экипажа продолжали связываться со спасателями после того, как самолёт затонул.

При этом позже сообщили, что их запас кислорода истощился, и к тому времени, когда к ним добрались спасатели, они умерли.

Две бортпроводницы выжили.

Precision Air – крупнейшая частная авиакомпания Танзании. Её 48-местному самолету было 12 лет.
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