Самолёт с пассажирами рухнул в озеро Виктория

Не менее 19 человек погибли при крушении самолёта в Танзании. Пассажирский лайнер авиакомпании Precision Air рухнул..
Дата загрузки: 2022-11-07
Спасти удалось 26 человек. В общей сложности на борту было 43 человека: 39 пассажиров и четверо членов экипажа.
[Хашиму Рашиди Шухуда, спасатель]:
«Люди открывали аварийную дверь. Но когда мы пытались спасти людей, хлынула вода. Я сам спас семь человек».
Место трагедии посетил премьер-министр Кассим Маджалива.
[Кассим Маджалива, премьер-министр Танзании]:
«Мы обнаружили 19 тел. Местонахождение ещё двоих людей до сих пор неизвестно. Сейчас мы пытаемся установить имена пропавших без вести по списку пассажиров».
Самолёт вылетел из города Дар-эс-Салам. Он садился в штормовую погоду и сильный дождь.
Им управлял пилот почти с 20-летним стажем в компании. Он и остальные члены экипажа продолжали связываться со спасателями после того, как самолёт затонул.
При этом позже сообщили, что их запас кислорода истощился, и к тому времени, когда к ним добрались спасатели, они умерли.
Две бортпроводницы выжили.
Precision Air – крупнейшая частная авиакомпания Танзании. Её 48-местному самолету было 12 лет.
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