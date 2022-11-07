Самолёт с пассажирами рухнул в озеро Виктория

Не менее 19 человек погибли при крушении самолёта в Танзании. Пассажирский лайнер авиакомпании Precision Air рухнул..

Не менее 19 человек погибли при крушении самолёта в Танзании. Пассажирский лайнер авиакомпании Precision Air рухнул в озеро Виктория во время захода на посадку в аэропорт города Букоба.

Спасти удалось 26 человек. В общей сложности на борту было 43 человека: 39 пассажиров и четверо членов экипажа.

[Хашиму Рашиди Шухуда, спасатель]:

«Люди открывали аварийную дверь. Но когда мы пытались спасти людей, хлынула вода. Я сам спас семь человек».

Место трагедии посетил премьер-министр Кассим Маджалива.

[Кассим Маджалива, премьер-министр Танзании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы обнаружили 19 тел. Местонахождение ещё двоих людей до сих пор неизвестно. Сейчас мы пытаемся установить имена пропавших без вести по списку пассажиров».

Самолёт вылетел из города Дар-эс-Салам. Он садился в штормовую погоду и сильный дождь.

Им управлял пилот почти с 20-летним стажем в компании. Он и остальные члены экипажа продолжали связываться со спасателями после того, как самолёт затонул.

При этом позже сообщили, что их запас кислорода истощился, и к тому времени, когда к ним добрались спасатели, они умерли.

Две бортпроводницы выжили.

Precision Air – крупнейшая частная авиакомпания Танзании. Её 48-местному самолету было 12 лет.

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