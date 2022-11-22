«Хождение за три моря»: в Петербурге вспоминают путешествие Афанасия Никитина

300 картин посвятили русскому путешественнику Афанасию Никитину художники из России, Индии, Египта и других стран. В..

300 картин посвятили русскому путешественнику Афанасию Никитину художники из России, Индии, Египта и других стран. В этих работах отражены яркие события знаменитого «Хождения за три моря», которое завершилось 550 лет назад. Картины представили на выставке в Санкт-Петербурге.

Афанасий Никитин – тверской купец, а также писатель. Родился в первой половине XV века. Одним из первых среди европейцев достиг Индии – за 30 лет до португальца Васко да Гамы. Его путешествие из России в Индию длилось с 1468 года по 1472 или 74-й.

[Михаил Кудреватый, профессор академии художеств им И. Репина]:

«Такой своеобразный Одиссей! В то время, преодолеть несколько морей, трудностей, столько их было, что хочется преклониться перед этим подвигом». [Муса Мусаев, профессор университета технологий и дизайна]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Моя работа называется «Афанасий Никитин в Дербенте». С детства для меня история Афанасия Никитина была интересна. И я решил сделать такой подарок от Дагестана этой выставке. Это прибытие людей белого царя на Кавказ».

В выставке участвуют студенты, преподаватели петербургских вузов и профессора. Некоторые смогли побывать в Индии, а некоторые ещё только мечтают.

[Виталий Васильев, организатор выставки]:

«Сегодня у нас праздник большой! Работа, длившаяся целый год, заканчивается подведением итогов. Члены жюри собрались для того, чтобы выявить лучшие работы в 7 номинациях по жанрам, по тематике, по соответствию философии и культуре работы».

Образ русского купца способен вдохновлять на подвиги и теперь. Путешественник из Петербурга Евгений Кутузов повторил путь Афанасия Никитина. Правда, пешком. Дошёл только до Дербента, помешали сломанная нога и пандемия.

[Евгений Кутузов, путешественник]:

«Афанасий Никитин. Почему я этим стал интересоваться? Потому, как мне показалось, что его история очень забыта, сейчас проходит выставка, я очень благодарен им за то, что они делают».

Купец также оставил после себя ценные дневники – памятник литературы в форме путевых записей. Они и получили название «Хождение за три моря».

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