Личинки кораллов заморозили ради спасения Большого барьерного рифа

Новый метод замораживания и хранения личинок кораллов опробовали в Австралии. Учёные из Института морских наук применили..
Дата загрузки: 2022-12-22
Личинки будут хранить при температуре минус 196 градусов по Цельсию.
[Мэри Хейдждорн, исследовательница]:
«Если мы сможем защитить или сохранить биоразнообразие кораллов и их генетическое разнообразие, тогда у нас будут инструменты для того, чтобы в будущем восстановить рифы. Эта технология будет поворотной».
Учёные считают, что подобные криоячейки помогут в будущем создавать целые коралловые рифы. Сегодня им угрожает потепление мирового океана. Из-за этого они подвергаются обесцвечиванию и в итоге вымирают.
Так, колонии полипов Большого барьерного рифа за последние семь лет пережили четыре волны обесцвечивания.
[Джейн Адкрофт, сотрудница Фонда Большого барьерного рифа]:
«Нам нужно ускориться и действовать масштабнее, чтобы помочь рифу адаптироваться, сопротивляться и восстанавливаться после воздействия изменения климата. И тогда на помощь приходят такие инновационные проекты, как этот».
При этом этот коралловый риф считается самым большим в мире. Он тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 километров.
Он также считается самым большим в мире природным объектом, образованным живыми организмами. И его можно даже увидеть из космоса.
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