Личинки кораллов заморозили ради спасения Большого барьерного рифа

Новый метод замораживания и хранения личинок кораллов опробовали в Австралии. Учёные из Института морских наук применили..

Новый метод замораживания и хранения личинок кораллов опробовали в Австралии. Учёные из Института морских наук применили технологию «криоячеек». Она поможет сохранить Большой барьерный риф в условиях изменения климата.

Личинки будут хранить при температуре минус 196 градусов по Цельсию.

[Мэри Хейдждорн, исследовательница]:

«Если мы сможем защитить или сохранить биоразнообразие кораллов и их генетическое разнообразие, тогда у нас будут инструменты для того, чтобы в будущем восстановить рифы. Эта технология будет поворотной».

Учёные считают, что подобные криоячейки помогут в будущем создавать целые коралловые рифы. Сегодня им угрожает потепление мирового океана. Из-за этого они подвергаются обесцвечиванию и в итоге вымирают.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Так, колонии полипов Большого барьерного рифа за последние семь лет пережили четыре волны обесцвечивания.

[Джейн Адкрофт, сотрудница Фонда Большого барьерного рифа]:

«Нам нужно ускориться и действовать масштабнее, чтобы помочь рифу адаптироваться, сопротивляться и восстанавливаться после воздействия изменения климата. И тогда на помощь приходят такие инновационные проекты, как этот».

При этом этот коралловый риф считается самым большим в мире. Он тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 километров.

Он также считается самым большим в мире природным объектом, образованным живыми организмами. И его можно даже увидеть из космоса.

Короткая ссылка на эту страницу: