Трое российских космонавтов благополучно вернулись с МКС

С МКС вернулись трое российских космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-21» благополучно приземлился в казахстанской степи примерно в 150 километрах от города Жезказган.

Экипаж 67-й длительной экспедиции провёл на орбитальной станции 195 суток. Для Артемьева это был третий полёт. В общей сложности он провёл на МКС 561 день и совершил восемь выходов в открытый космос, пробыв за бортом станции 54 часа.

Матвеев и Корсаков впервые побывали на орбитальной станции. Матвеев провёл в открытом космосе 26 часов, совершив четыре выхода.

За время экспедиции космонавты провели научные эксперименты и приняли грузовой корабль «Прогресс МС-20». Они также совершили пять выходов в открытый космос в рамках подготовки к работе европейского дистанционного манипулятора ERA, который установлен снаружи модуля «Наука».

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На МКС остался экипаж 68-й длительной экспедиции. В него входят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Франсиско Рубио, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

В марте следующего года планируется запуск корабля «Союз МС-23». Его уже доставили на космодром «Байконур».

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