ЧМ-2022: Бразилия разгромила Южную Корею и выходит в четвертьфинал

Победу с разгромным счётом 4:1 одержала сборная Бразилии над Южной Кореей на Чемпионате мира в Катаре...

Победу с разгромным счётом 4:1 одержала сборная Бразилии над Южной Кореей на Чемпионате мира в Катаре. Матч прошёл на стадионе «974» в Дохе.

Бразильцы открыли счёт уже на 7-й минуте, а на 11-й Неймар забил с пенальти. Это был его 76-й гол за сборную Бразилии – пока на один меньше, чем у Пеле. Ещё два мяча послали в ворота противников Ришарлисон и Лукас Пакета – тоже в первом тайме. Южнокорейцы забили на 76-й минуте.

Бразилия выходит в четвертьфинал, а Южная Корея едет домой.

[болельщик сборной Бразилии]:

«Фантастика. Это победа в стиле самбы. Они выполнили свою миссию и забили четыре гола. Они выбили противников с чемпионата. Кто следующий?» Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это было здорово. Мы выиграли и забили кучу голов. У нас хорошая команда, хотя предыдущий матч был не очень. Мы проиграли Камеруну. Но надеюсь, следующая игра будет ещё лучше». [болельщик сборной Южной Кореи]:

«Эта поездка всё равно стоящая. Мы проигрывали. Было 4:0 (в пользу Бразилии). Но мы забили хотя бы один гол, и он потрясающий».

В этот же день встреча Японии и Хорватии завершилась ничьей – 1:1. В дополнительное время соперники не забили ни одного гола. Исход матча решила серия пенальти. В ней победили хорваты со счётом 3:1. Они выходят в четвертьфинал. А японцы, хоть и надеялись впервые в истории попасть в 1/4, но выбывают с чемпионата.

[Франко Папич, болельщик сборной Хорватии]:

«Результат отличный. Мы не разочаровались бы, даже если бы не прошли. Игроки выкладывались по полной. У японцев сильная команда».

9 декабря сборная Хорватии сыграет с Бразилией.

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