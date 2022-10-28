Работу двух секретных офисов Китая расследуют в Нидерландах

В Нидерландах расследуют работу секретных офисов властей Китая. Предполагается, что их два – в Амстердаме и..

В Нидерландах расследуют работу секретных офисов властей Китая. Предполагается, что их два – в Амстердаме и Роттердаме. Находятся они под управлением полиции КНР и действуют в стране незаконно.

Как выяснили в ходе расследования, эти представительства выполняют разные функции. В том числе удалённо продлевают водительские права китайских граждан.

Однако предполагают, что их главная задача – давление на китайцев, проживающих в Нидерландах.

[Виллемайн Аэрдтс, эксперт по международным отношениям]:

«Есть Венский договор о дипломатических отношениях, в котором говорится, что заниматься определённой деятельностью можно, только если есть разрешение от принимающей страны. В противном случае это нежелательное иностранное вмешательство».

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Один из китайских диссидентов Ван Цзинъюй сказал в интервью, что представители нидерландского офиса пытались заставить его вернуться в Китай. Ему позвонили с голландского номера и сказали, что это заграничная служба китайской полиции.

Власти КНР на одной из недавних пресс-конференций отметили, что соблюдают международное право и уважают суверенитет других стран.

Между тем, расследования показали, что Китай открыл уже 36 секретных офисов по всей Европе. В них работают бывшие военные и сотрудники разведки.

Считается, что Пекин использует их для достижения своих политических целей за рубежом и для проведения незаконных полицейских операций.

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