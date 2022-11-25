Вопрос, из-за которого Сербия и Косово были на грани серьёзного конфликта, решился. Стороны при посредничестве ЕС..

Спор о номерных знаках между Сербией и Косово решён

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«О чём договор? Очень просто: Сербия обязуется прекратить выдачу номерных знаков с названиями косовских городов. Косово обязуется избегать перерегистрации транспортных средств, которые уже ездят с этими номерами».

Вопрос, из-за которого Сербия и Косово были на грани серьёзного конфликта, решился. Стороны при посредничестве ЕС договорились об автомобильных номерах. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза назвали соглашение «здравым смыслом».

Правительство частично признанного Косова планировало начать штрафовать около 10 тысяч водителей, в основном этнических сербов, за то, что те передвигаются по территории страны на сербских номерах.

Всех, кому номера были выданы до 1999 года, пытались заставить их сменить на новые. Сербы на севере Косова оказали этой инициативе активное и даже ожесточённое сопротивление. Их в регионе проживает около 50 тысяч. И большинство до сих пор считают отделившееся государство частью Сербии.

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Спор вокруг автомобильных номеров продолжался около двух лет. ЕС и США опасались, что он может перерасти в межэтнический конфликт.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Обе стороны согласились: то, что было решено много лет назад, необходимо претворить в жизнь сейчас. Прошлые договорённости должны быть реализованы».

Независимость Косова от 2008 года признали 110 стран. Сербия, Россия и Китай не входят в их число.

Для поддержания хрупкого мира между странами в регионе до сих пор остаются около 3700 миротворцев НАТО.

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