Экзоскелет поможет малазийцам справиться с дефицитом рабочей силы

Малазийский студент-исследователь Хазик Рамли пробует себя в роли сборщика плодов масличной пальмы. Орудовать длинным и тяжёлым..

[Хазик Рамли, студент]:

«Экзоскелет поддерживает мои предплечья. Поэтому во время работы мне не надо применять силу, чтобы действовать руками».

Малазийский студент-исследователь Хазик Рамли пробует себя в роли сборщика плодов масличной пальмы. Орудовать длинным и тяжёлым инструментом ему помогает специальный экзоскелет.

С экзоскелетом также легче переносить тяжести. Он примерно на 20% снижает нагрузку на мышцы. Устройство разработали малазийские учёные.

Идея появилась во время пандемии, когда из страны уехали индонезийские рабочие-мигранты. Собирать урожай стало почти некому. В этом году не хватило 120 тысяч сборщиков. Из-за дефицита рабочей силы местные компании потеряют почти четыре с половиной миллиарда долларов.

[Хазлина Селамат, инженер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На разработку экзоскелета ушло более 40 тысяч долларов. Если начнётся массовое производство, устройство будет стоить 1500 долларов.

[фермер]:

«Я был бы очень рад, если бы появились технологии, которые облегчат работу фермеров, особенно тех, у кого небольшие плантации».

Раньше Малайзия была самым крупным производителем пальмового масла. Сейчас на втором месте после Индонезии. При этом появляется всё больше конкурентов. Теперь индустрии необходимы новые технологии, которые помогут ей выжить.

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