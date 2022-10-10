Бывший бездомный Льюис теперь живёт в собственной квартире. Всё благодаря правительственной программе, которая помогает таким, как..

Бездомных в США становится всё больше

[Льюис Лопес, житель Бостона]:

«Я сидел в тюрьме, жил в приютах и реабилитационных центрах».

Бывший бездомный Льюис теперь живёт в собственной квартире. Всё благодаря правительственной программе, которая помогает таким, как он, с профессиональной подготовкой и жильём. Раньше всё было не так.

По словам Льюиса, он пытался изменить жизнь и найти работу, но часто сталкивался с предвзятым отношением.

[Льюис Лопес, житель Бостона]:

«Люди сразу понимают, что ты бездомный или наркоман. Они понимают это по твоим жестам, по твоему виду, твоим вещам и одежде. Так что, если честно, быть бездомным даже хуже, чем быть в тюрьме».

Благодаря программе местных властей за последние два года на улицах Бостона стало на четверть меньше бездомных. Главной заслугой считают то, что менеджеры нацелены на поиск постоянного жилья для тех, кто дольше всего живёт в приютах.

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Впрочем, в разрезе всех США проблема людей без постоянного места жительства только усугубляется. Как ожидается, после переписи в этом году цифры станут ещё хуже, чем были до пандемии.

В период кризиса, связанного с COVID, власти выделяли средства для поддержки граждан. Однако теперь многие программы отменяют.

Так, на другом конце США, в калифорнийском городе Сакраменто, число бездомных растёт с огромной скоростью.

[Стефан Брауэр, бездомный житель Сакраменто]:

«Сложно, потому что даже имея работу, я отдаю все деньги на еду и ночлег. Иногда не могу позволить и где-то остановиться, даже если работаю весь день».

За три года в столице Калифорнии стало на 70% больше бездомных. Их лагеря растут вдоль Американ-Ривер и ближайшего шоссе.

[Эдвард Перес, бездомный житель Калифорнии]:

«По-крайней мере, я пытаюсь работать, хоть что-то делаю. Я не могу жить только на пособие. Этого недостаточно, чтобы встать на ноги или найти жильё».

В этот центр для бездомных каждый день за тёплой пищей приходит около 1000 взрослых и детей.

[Анджела Хасселл, директор центра для бездомных]:

«В городе 1100 коек в приютах. Часто людям некуда идти, поскольку все койки заняты, а списки ожидания очень длинные».

Бездомных становится больше и в других городах по всей стране. Ожидается, что из-за нехватки дешёвого жилья, роста цен на аренду и экономического спада проблема будет только усугубляться.

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