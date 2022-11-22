«Умный» город поможет решить проблему перенаселённости в Найроби

Плотные ряды домов, проблемы с электричеством и сточными водами. Столица Кении разрастается. Её ресурсов уже не..

Плотные ряды домов, проблемы с электричеством и сточными водами. Столица Кении разрастается. Её ресурсов уже не хватает на нормальное развитие инфраструктуры. За последние 20 лет население Найроби увеличилось вдвое и достигло четырёх с половиной миллионов.

[Анжела Мутуку, жительница Найроби]:

«Здесь, где я живу, проблема с освещением. Даже если открыть окно, свет закрывают соседние дома. Во время дождей тоже проблема. Дождевую воду никто не собирает, и она затапливает канализационную систему».

Решить проблему перенаселённости должен помочь «умный» город Конза. Его строят в 60 километрах от Найроби. По сути, это будет технополис с коммерческими зданиями, предприятиями крупных технологических компаний, университетами, отелями и развлекательными центрами.

Кроме того, в городе построят недорогие жилые дома из экологичных материалов и с продуманной системой коммуникаций.

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[Берил Омолло, сотрудница компании Konza Technopolis]:

«Мы установим сантехнику с датчиками для автоматического включения и выключения воды. Это позволит экономно её расходовать. Также мы поощряем сбор воды, особенно в сезон дождей. У нас есть резервуары, в них можно собирать воду, а потом использовать её для смыва в туалетах».

На крышах домов разместят солнечные панели. Окна будут с двойным остеклением, чтобы лучше удерживать тепло или прохладу в помещении. Жители «умного» города получат доступ к информации об общем потреблении электричества и воды. Это поможет эффективнее беречь ресурсы.

Технополис займёт площадь в 20 квадратных километров. На первом этапе построят жилые дома, в которых будет почти 13 тысяч квартир. В этом году правительство Кении выделило на развитие проекта 74 миллиона долларов США.

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