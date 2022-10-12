Носители кантонского диалекта сохраняют его для будущих поколений

Это праздник в китайском квартале в Сан-Франциско. Здесь продают лунные пряники и другие традиционные угощения. Продавцы..

Это праздник в китайском квартале в Сан-Франциско. Здесь продают лунные пряники и другие традиционные угощения. Продавцы в основном общаются на кантонском диалекте.

Его знают более 80 миллионов человек в мире. Но в последние десятилетия его вытесняет северокитайский язык, который на западе именуют мандаринским.

Кантонский диалект появился на территории Гуанчжоу. В США и других западных странах он традиционно был популярнее мандаринского. Причина в том, что более века назад туда стало мигрировать много китайцев, говорящих на кантонском.

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Теперь же в Китае под давлением властей всё больше предпочтения отдаётся мандаринскому. И поскольку Китай стал крупным экономическим центром, кантонский теряет актуальность. Несколько университетов в США уже сократили программы изучения этого диалекта.

Однако носители языка твёрдо намерены сохранить его для будущих поколений.

[Сик Ли Денниг, основательница Кантонского альянса]:

«Многие говорят, что кантонский язык связывает их с их корнями, культурой, общинами, с их родителями, бабушками и дедушками. Это очень важно для сохранения уверенности в себе и культурной самобытности».

Профессор кантонского языка Грейс Ю более 30 лет работает в колледже в Сан-Франциско. Раньше там было четыре преподавателя кантонского. Теперь осталась только она. Студентов всегда много.

[Грейс Юй, преподавательница]:

«У меня учатся врачи, у которых много пациентов, говорящих на кантонском диалекте. А им нужно общаться с больными. Есть и медсёстры. Зная кантонский диалект, они могут рассчитывать на более высокую зарплату».

Учиться также приходят юристы, агенты по продаже недвижимости и социальные работники. Некоторые студенты учат кантонский, чтобы общаться со своим супругом на его родном языке.

В Сан-Франциско также есть школа, где могут обучатся дети, говорящие на кантонском диалекте.

[Лиана Сзето, директор школы]:

«Мы уже видим перемены в отношении к кантонскому диалекту, поэтому нам нужно его сохранить».

На кантонском диалекте говорят в китайской провинции Гуандун и на востоке автономного района Гуанси, а также в Гонконге, Макао, США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме и Великобритании.

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