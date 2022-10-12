Как робот давал показания в Палате лордов

Ai-Da – первый в мире супер-реалистичный робот-художник с искусственным интеллектом. Его назвали в честь Ады Лавлейс..

Ai-Da – первый в мире супер-реалистичный робот-художник с искусственным интеллектом. Его назвали в честь Ады Лавлейс – графини XIX века, которая считается первым в мире программистом.

Андроид предстал перед комитетом по коммуникациям и цифровым технологиям британской Палаты лордов. Законодатели задавали роботу самые разные вопросы, иногда философского характера.

[Ai-Da, андроид]:

«У меня нет субъективных переживаний, но я могу рассказать, где нахожусь. Мной управляют компьютерные программы и алгоритмы. А они неживые. Но я всё равно могу создавать предметы искусства».

Ai-Da – детище сотрудничества компании Engineered Arts с экспертами из Оксфордского университета.

[Тина Стоуэлл, участница слушаний]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Робот даёт показания, но это не свидетель сам по себе. Я, конечно, не хочу его обидеть, но он не имеет того же статуса, что и человек, и вы как его создатель несёте полную ответственность за его заявления».

Робот может «видеть» с помощью двух камер в глазах. Они подключены к системе компьютерного зрения, которая использует искусственный интеллект.

Его создатель Эйдан Меллер – директор компании Ai-Da Robot. Он говорит, что многому научился при разработке проекта.

[Эйдан Меллер, директор Ai-Da Robot]:

«Главное, что я увидел и что меня очень поразило – не то, насколько робот похож на человека, а то, насколько сами люди роботизированные. Алгоритмы, которые управляют нашими системами, можно проанализировать, понять и воссоздать».

Благодаря своим камерам Ai-Da умеет делать портреты людей, стоящих перед ней. Она также может рисовать лица, если загрузить картинку в её систему.

Команда, которая создала робота, надеется начать дискуссии о будущем искусственного интеллекта и робототехники.

Ai-Da – первый робот, который когда-либо выступал перед Палатой лордов Великобритании, верхней палатой британского парламента.

В 2018 году робот Pepper дал показания комитету по образованию нижней палаты парламента Великобритании.

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