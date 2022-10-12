Как робот давал показания в Палате лордов

Ai-Da – первый в мире супер-реалистичный робот-художник с искусственным интеллектом. Его назвали в честь Ады Лавлейс..
Дата загрузки: 2022-10-12
Андроид предстал перед комитетом по коммуникациям и цифровым технологиям британской Палаты лордов. Законодатели задавали роботу самые разные вопросы, иногда философского характера.
[Ai-Da, андроид]:
«У меня нет субъективных переживаний, но я могу рассказать, где нахожусь. Мной управляют компьютерные программы и алгоритмы. А они неживые. Но я всё равно могу создавать предметы искусства».
Ai-Da – детище сотрудничества компании Engineered Arts с экспертами из Оксфордского университета.
[Тина Стоуэлл, участница слушаний]:
«Робот даёт показания, но это не свидетель сам по себе. Я, конечно, не хочу его обидеть, но он не имеет того же статуса, что и человек, и вы как его создатель несёте полную ответственность за его заявления».
Робот может «видеть» с помощью двух камер в глазах. Они подключены к системе компьютерного зрения, которая использует искусственный интеллект.
Его создатель Эйдан Меллер – директор компании Ai-Da Robot. Он говорит, что многому научился при разработке проекта.
[Эйдан Меллер, директор Ai-Da Robot]:
«Главное, что я увидел и что меня очень поразило – не то, насколько робот похож на человека, а то, насколько сами люди роботизированные. Алгоритмы, которые управляют нашими системами, можно проанализировать, понять и воссоздать».
Благодаря своим камерам Ai-Da умеет делать портреты людей, стоящих перед ней. Она также может рисовать лица, если загрузить картинку в её систему.
Команда, которая создала робота, надеется начать дискуссии о будущем искусственного интеллекта и робототехники.
Ai-Da – первый робот, который когда-либо выступал перед Палатой лордов Великобритании, верхней палатой британского парламента.
В 2018 году робот Pepper дал показания комитету по образованию нижней палаты парламента Великобритании.
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