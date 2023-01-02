Кладбище кораблей в заливе Гуанабара грозит вылиться в экологическую катастрофу

Покрытый ржавчиной сухогруз 1994 года «Сан-Луис» стоит на якоре в заливе Гуанабара в Рио-де-Жанейро больше шести..
Дата загрузки: 2023-01-02
[Сержиу Рикарду, глава Baia Viva]:
«»Сан-Луис» остаётся в порту Рио, и внутри 50 тонн топлива. Это корабль с высокой коррозией, он небезопасен и может вызвать экологическую катастрофу».
Это один из десятков кораблей, брошенных гнить и ржаветь в знаменитом, но сильно загрязнённом заливе. Когда-то здесь процветали мангровые заросли и кипела морская жизнь. Теперь площадь мангров значительно сократилась. Также начали уменьшаться популяции черепах, дельфинов и морских коньков.
[Хосе Карлуш Силва, бывший рыбак]:
«Эти суда старые, и их не используют, поэтому владельцы бросают их здесь. Это преступление».
[Фернанду Пинту, бывший рыбак]:
«Я ловил рыбу. Раньше мог быстро наловить 100 килограммов. Теперь, чтобы выловить 50 килограммов, требуется неделя или месяц».
Кладбище кораблей также стало полосой препятствия для судоходства.
[Сержиу Рикарду, глава Baia Viva]:
«Это приводит к ежегодным экономическим потерям в размере около 9,5 миллиардов долларов США».
После крушения «Сан-Луиса» власти Рио обратили внимание на проблему и пообещали убрать свалку. Но пока полуразрушенные корабли продолжают разваливаться и исчезать в мутной воде под плавающим пластиковым мусором.
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