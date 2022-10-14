У золотых рыбок оказалась хорошая память

Про забывчивого человека говорят – память как у золотой рыбки. Но как оказалось, эта фраза в..

[Аделаида Сибо, биолог]:

«Не знаю, кто это придумал (что у золотой рыбки нет памяти), но мы можем сказать, что это не так».

Про забывчивого человека говорят – память как у золотой рыбки. Но как оказалось, эта фраза в корне не верна. Британские учёные выяснили, что золотые рыбки обладают не только хорошей памятью, но и сообразительностью.

Эксперимент провели в Оксфордском университете. Рыбок помещали в специальный аквариум с чёрно-белыми полосками шириной два сантиметра. Учёные добивались, чтобы рыбка, проплыв определённое расстояние, возвращалась обратно за пищей. Сначала её побуждали разворачиваться. Через несколько месяцев рыбка уже сама знала, когда нужно повернуть обратно.

[Аделаида Сибо, биолог]:

«Рыбки намного умнее, чем мы думаем. Они могут научиться различать цвета, и у них есть вычислительные способности».

На втором этапе эксперимента в аквариуме поменяли стенки. На новых чёрно-белые полосы сделали более узкими. В итоге рыбка проплыла нужное количество полосок, но дистанция сократилась.

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Исследователи говорят, что она не подсчитывала полоски. Просто рыбка для ориентации использовала визуальное восприятие окружающего фона.

По мнению учёных, память помогает рыбам определять расстояние, которое они проплывают, и потом возвращаться к месту своего обитания.

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