Рождественскую историю по-мексикански разыгрывают в Мехико

Мексиканские костюмы, музыка мариачи и весёлые шутки. Так в Мехико выглядят постановки, посвящённые Рождеству. В латиноамериканской..

Мексиканские костюмы, музыка мариачи и весёлые шутки. Так в Мехико выглядят постановки, посвящённые Рождеству. В латиноамериканской стране их называют «пасторелас».

Мексиканцы на свой лад пересказывают историю рождения Иисуса. При этом не забывают пошутить над современными политиками и вспомнить яркие текущие события.

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«Я так смеялась, что не могла остановиться. Хорошо, что я не смеялась громче остальных зрителей». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Очень занимательная пьеса, не такая, как традиционные представления о Рождестве. Это забавно и не надоедает. Персонажи смешные, и мне понравилось, как они взаимодействуют с публикой».

Рождественские представления стали популярны в Мексике несколько столетий назад благодаря христианским миссионерам. Последние полвека здесь ставят вот такие развлекательные спектакли – пасторелас.

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