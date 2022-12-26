Рождественскую историю по-мексикански разыгрывают в Мехико

Мексиканские костюмы, музыка мариачи и весёлые шутки. Так в Мехико выглядят постановки, посвящённые Рождеству. В латиноамериканской..
Дата загрузки: 2022-12-27
Мексиканские костюмы, музыка мариачи и весёлые шутки. Так в Мехико выглядят постановки, посвящённые Рождеству. В латиноамериканской стране их называют «пасторелас».
Мексиканцы на свой лад пересказывают историю рождения Иисуса. При этом не забывают пошутить над современными политиками и вспомнить яркие текущие события.
[зрительница]:
«Я так смеялась, что не могла остановиться. Хорошо, что я не смеялась громче остальных зрителей».
[зритель]:
«Очень занимательная пьеса, не такая, как традиционные представления о Рождестве. Это забавно и не надоедает. Персонажи смешные, и мне понравилось, как они взаимодействуют с публикой».
Рождественские представления стали популярны в Мексике несколько столетий назад благодаря христианским миссионерам. Последние полвека здесь ставят вот такие развлекательные спектакли – пасторелас.
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