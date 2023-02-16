В Газе нашли свинцовый саркофаг римской эпохи

Древний свинцовый саркофаг обнаружили в секторе Газа. Археологи предполагают, что он принадлежал знатному человеку римской эпохи...

Древний свинцовый саркофаг обнаружили в секторе Газа. Археологи предполагают, что он принадлежал знатному человеку римской эпохи. Захоронение нашли на кладбище возрастом 2000 лет.

Его обнаружили в прошлом году во время строительства жилого комплекса. На месте кладбища пока идут раскопки. Местные археологи работают под наблюдением французских учёных. Без них открывать саркофаг не стали. Нужен специалист. Для сохранности находку поместили в деревянный ящик.

[Тарек Аль-Аф, сотрудник Министерства древностей]:

«Саркофаг перенесли в хранилище, где его будут изучать вместе с французскими экспертами, которых мы ждём».

На то, что саркофаг принадлежит римской эпохе, указывают разные другие находки. В их числе глиняные кувшины и различные артефакты.

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На римском кладбище уже обнаружили 90 индивидуальных и массовых захоронений. По словам экспертов, оно находилось рядом с древним морским портом.

Газа упоминается в египетских источниках начиная с XV века до нашей эры. Археологи считают, что смогут найти на её территории ещё много древних артефактов.

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