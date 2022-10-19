Студенты Шри-Ланки вступили в стычки с полицией

Сотни студентов вступили в стычки с полицией в столице Шри-Ланки. Они шли маршем от своего университета..

Сотни студентов вступили в стычки с полицией в столице Шри-Ланки. Они шли маршем от своего университета к центру города, однако стражи порядка заблокировали им путь. После этого вспыхнуло насилие.

Позже студенты вернулись ко входу в университет и продолжили протест там. Часть из них задержали.

Молодые люди вышли на улицы, требуя прекратить аресты людей в рамках нового Закона по борьбе с терроризмом. Они также призывают полностью отменить этот закон и освободить тех, кого задержали ранее и до сих пор не освободили. Среди них лидеры студенческих профсоюзов, а также союза буддийских монахов. Они уже два месяца находятся в предварительном заключении.

[Уденагама Гунаратане Теро, представитель профсоюза]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Эти студенты входят в Межуниверситетскую студенческую федерацию, которая сыграла ключевую роль в протестах в мае. Тогда народные выступления привели к отставке бывшего премьер-министра Махинды Раджапаксы и вынудили его брата – президента Готабая Раджапаксу – бежать из страны. Спустя два месяца он также подал в отставку.

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