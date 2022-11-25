Толпы фабричных рабочих в китайском городе Чжэнчжоу кричат и бьют палками людей в защитных белых костюмах...

Сотни рабочих завода Foxconn в Китае вступили в стычки с людьми в защитных костюмах

Толпы фабричных рабочих в китайском городе Чжэнчжоу кричат и бьют палками людей в защитных белых костюмах.

Протесты на заводе Foxconn, крупнейшем по производству айфонов, вспыхнули из-за того, что руководство пообещало отсрочить выплату бонусов. Однако это лишь официальная версия. Предполагается, что насилие разгорелось из-за атикоронавирусных правил.

Оператор завода заявил, что все сотрудники живут на своем рабочем месте без внешних контактов, чтобы не заразиться COVID. Однако многие рабочие жаловались, что вынуждены жить рядом с теми, кто заразился.

Число новых случаев COVID в Китае продолжает расти. Но европейские учёные ставят под сомнение политику Китая в отношении коронавируса, которая звучит как «ноль терпимости». Они говорят, что в стране ещё не вакцинировали слишком много пожилых.

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[Аннелис Уайлдер-Смит, специалист по инфекционным заболеваниям]:

«Нужно позволить этому вирусу циркулировать. Но перед этим создать естественный иммунитет. А этого можно добиться только при очень высоких показателях вакцинации».

Число инфицированных в Китае ниже, чем в США и других крупных странах.

Но правящая партия требует изоляции каждого случая, в то время как другие правительства ослабляют ограничения на поездки и другие меры контроля и пытаются жить с вирусом.

Эксперты отмечают, что политика «ноль терпимости» наносит ущерб психическому здоровью и благополучию людей.

Кроме того, антикоронавирусные меры могут помешать работе китайских портов. А это подорвёт мировую торговлю, которая и без того ослаблена.

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