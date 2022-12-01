Инфляция в зоне евро в ноябре уменьшилась

Инфляция в еврозоне снизилась в ноябре гораздо больше, чем ожидалось. Это даёт надежду на то, что..

Инфляция в еврозоне снизилась в ноябре гораздо больше, чем ожидалось. Это даёт надежду на то, что стремительный рост цен уже миновал пик и начинает замедляться. Это также стало важным аргументом в пользу того, чтобы Европейский центробанк в декабре повышал процентные ставки не так активно.

Потребительские цены в 19 странах, использующих евро, в ноябре выросли на 10%. Аналитики прогнозировали на 0,4% больше. В октябре рост был на уровне 10,6%.

Основной причиной замедления инфляции стали цены на энергоносители. При этом продовольственные товары продолжают дорожать, что вызывает больше всего беспокойства.

Инфляция еврозоны уже более чем в пять раз превышает целевой показатель в 2%. В этом году ЕЦБ поднимал процентные ставки самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений. В ближайшие месяцы по-прежнему вероятны повышения, поскольку на сдерживание цен уйдут годы.

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На первое место по темпам роста цен вышла Латвия – 21,7%. А Эстония, которая много месяцев была инфляционным лидером в зоне евро, разделила второе место с Литвой.

В октябре самой низкой инфляция была в Испании и Франции. Быстрее всего цены росли в Словакии, Словении и Финляндии. А наоборот снизились они больше всего в Нидерландах.

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