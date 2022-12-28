На новогодний шар в Нью-Йорке прикрепили пластины с сердцами

До Нового года остаются считанные дни, и в Нью-Йорке готовят знаменитый шар времени на Таймс-сквер. Каждый..

До Нового года остаются считанные дни, и в Нью-Йорке готовят знаменитый шар времени на Таймс-сквер. Каждый год 31 декабря, когда до полуночи остаётся несколько секунд, его спускают с 23-метровой высоты по специальному флагштоку. Когда он достигает нижней точки, наступает новый год.

Оформление шара меняется ежегодно. В этот раз из его 2688 кристаллических панелей заменяют 192. Они символизируют тему 2023 года – «Дар любви».

[Том Бреннан, мастер по созданию пластин]:

«После пандемии мы в этом нуждаемся. Последние два года были очень тяжёлыми. Теперь мы на другой, лучшей стороне. И мы окружаем себя любовью».

С 2020 года посмотреть на спуск шара вживую было крайне сложно, поскольку действовали коронавирусные меры. Однако в этом году, впервые с начала пандемии, никаких ограничений не будет.

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Примечательно, что в 2023 шар отметит своеобразный юбилей. Вот уже десять лет его украшают пластинами из новой «Кристальной коллекции». В этот раз помимо новых, на шаре будут фрагменты и треугольников из прошлых лет. Например, в 2022 году тема была «Дар мудрости».

Ирландские мастера из Уотерфорда каждый год изготавливают эти кристаллы вручную. Для темы этого года на обеих сторонах кристаллов вырезаны переплетающиеся сердца, образующие цветок.

[Том Бреннан, мастер по созданию пластин]:

«Только представьте: через пару дней этот шар в Уотерфорде опустится, и это увидит более миллиарда 200 миллионов человек по всему миру».

Диаметр современного шара составляет 3,6 метра. А весит он больше пяти тонн.

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