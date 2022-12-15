Число жертв ливня в Киншасе возросло до 120

Фидель Мбала, учитель начальной школы в столице Демократической Республике Конго, проснулся в понедельник в три часа..
Дата загрузки: 2022-12-15
[Фидель Мбала, житель Киншасы]:
«Вдруг я услышал звук оползня, который ударил в стену с другой стороны. Дом начало заливать грязью и водой. Я закричал и быстро побежал туда, где спали мои жена и дети, но было уже поздно».
Мужчина потерял четверых членов семьи. Трое из его детей выжили.
Тем временем общее число погибших в результате этого ливня в районе Киншасы продолжает расти. Их уже 120. Люди стали жертвами наводнений и оползней.
Президент ДР Конго объявил в стране трёхдневный траур.
Больше всего пострадал район Матади-Майо, где проходит основная конголезская автотрасса. Оно соединяет Киншасу с главным морским портом – Матади. Участок дороги просто смыло. По обе стороны застряло много грузовиков с товарами.
[Ив Лутадила, водитель грузовика]:
«Я водитель грузовика, вожу одежду. Мы застряли здесь. Я оставил жену с детьми в Матади и даже не знаю, как достать им еды. Сзади меня водители, которые везут свежие продукты. Переживаю за них, потому что они рискуют потерять свой товар».
Власти обещают отремонтировать шоссе за 3-4 дня.
В Киншасе живёт около 15 миллионов человек. Город сильно уязвим перед катаклизмами из-за непродуманного строительства.
Короткая ссылка на эту страницу: