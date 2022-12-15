Число жертв ливня в Киншасе возросло до 120

Фидель Мбала, учитель начальной школы в столице Демократической Республике Конго, проснулся в понедельник в три часа..

[Фидель Мбала, житель Киншасы]:

«Вдруг я услышал звук оползня, который ударил в стену с другой стороны. Дом начало заливать грязью и водой. Я закричал и быстро побежал туда, где спали мои жена и дети, но было уже поздно».

Фидель Мбала, учитель начальной школы в столице Демократической Республике Конго, проснулся в понедельник в три часа ночи от грохота. Проливной дождь хлестал по его жестяной лачуге. Он встал и пошёл посмотреть, что происходит. Это неожиданно спасло ему жизнь.

Мужчина потерял четверых членов семьи. Трое из его детей выжили.

Тем временем общее число погибших в результате этого ливня в районе Киншасы продолжает расти. Их уже 120. Люди стали жертвами наводнений и оползней.

Президент ДР Конго объявил в стране трёхдневный траур.

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Больше всего пострадал район Матади-Майо, где проходит основная конголезская автотрасса. Оно соединяет Киншасу с главным морским портом – Матади. Участок дороги просто смыло. По обе стороны застряло много грузовиков с товарами.

[Ив Лутадила, водитель грузовика]:

«Я водитель грузовика, вожу одежду. Мы застряли здесь. Я оставил жену с детьми в Матади и даже не знаю, как достать им еды. Сзади меня водители, которые везут свежие продукты. Переживаю за них, потому что они рискуют потерять свой товар».

Власти обещают отремонтировать шоссе за 3-4 дня.

В Киншасе живёт около 15 миллионов человек. Город сильно уязвим перед катаклизмами из-за непродуманного строительства.

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