Скрипки Страдивари зазвучали в королевском дворце Мадрида

Пальцы музыкантов из квартета La Spagna скользят по струнам инструментов Страдивари. Этим скрипкам и альтам сотни..

Пальцы музыкантов из квартета La Spagna скользят по струнам инструментов Страдивари. Этим скрипкам и альтам сотни лет. Но произведение Гайдна в залах мадридского Королевского дворца звучит как никогда свежо.

В этом году исполнилось 250 лет со дня прибытия сюда этих уникальных инструментов руки Антонио Страдивари. По этому случаю организовали несколько концертов.

[Алехандро Мариас, основатель квартета La Spagna]:

«Помню, в детстве приходил посмотреть дворец с родителями или с классом. Всех остальных привлекала корона, но не меня! Я смотрел на то, что находится в этом зале – на виолончель. Естественно, я мечтал, что когда-нибудь выучусь играть очень хорошо и смогу сыграть на этих инструментах».

С конца XVIII века эти драгоценные инструменты постоянно модифицировали под стандарты каждой эпохи. У некоторых альтов необычно короткий гриф. В целом музыканты отмечают, что инструменты Страдивари удивительно лёгкие.

[Алехандро Мариас, основатель квартета La Spagna] Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У этих инструментов прекрасный баланс. Четыре струны звучат идеально на 100 процентов. Все четыре обладают наилучшими достоинствами без каких-либо недостатков».

Сегодня испанская королевская коллекция состоит из квартета – двух скрипок, альта и виолончели. Она считается уникальной, поскольку это полный декорированный набор работ Страдивари.

Куратор коллекции говорит, что изначально инструментов было пять. Но один альт был утерян.

[Мария Хосе Суарес, куратор коллекции]:

«Инструменты украшены уникальными рисунками, придуманными и выполненными самим Антонио Страдивари. Они были созданы как квинтет для испанского двора».

Считается, что Антонио Страдивари изготовил чуть более 1000 инструментов. До наших дней сохранилось 600.

Обычно они стоят миллионы долларов. Так, в июне прошлого года один инструмент продали на аукционе за 14,5 миллионов евро.

Короткая ссылка на эту страницу: