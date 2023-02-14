Внук помог бабушке и дедушке стать интернет-звёздами

Супруги Сюй Шо Эр и Чжан Вань Жи из Тайваня – владельцы прачечной. Они занимаются этим бизнесом 70 лет. За годы работы у них собралось много одежды, забытой клиентами.

В 2020 году во время локдауна из-за пандемии было много свободного времени, поэтому их внук Риф Чанг предложил устроить фотосессию в прачечной, а для нарядов использовать забытые вещи. Сначала супруги отнеслись к идее скептически, но потом решили попробовать.



К удивлению Рифа, пожилая пара естественно держалась перед камерой. Бабушка излучала уверенность, а дедушка выглядел спокойным. Внук создал страничку в соцсети и разместил фото. Через четыре месяца у него было более 442 000 подписчиков.



На одной фотографии фоном служили стиральные машины. На другой – химчистка. Пара комбинировала блузки, юбки, шляпы и брюки для создания образов.



Наряды на фото отличаются от обычного стиля одежды супругов. Дедушка любит носить костюмы – так он демонстрирует, что хорошо стирает и гладит вещи. А бабушка раньше любила модную одежду, но теперь предпочитает удобную.



История прачечной началась, когда Вань Жи было 14 лет. Он оказывал услуги химчистки и стирки белья соседям. В 1959 году Чжан Вань Жи и Сюй Шо Эр поженились и с тех пор ведут бизнес вместе. У супругов два сына, две дочки и шесть внуков.

Риф рассказал, что бабушке с дедушкой пишут люди из разных стран мира. Клиенты, приходя в прачечную, остаются там подольше, чтобы с ними поговорить.

Супруги надеются, что благодаря популярности фото в сети, сотни людей, оставившие вещи в прачечной вернутся и оплатят счёт. Так впервые за 70-летнюю историю прачечной пришёл клиент, сдавший бельё много лет назад. Он забрал вещи и оплатил счёт.