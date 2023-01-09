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ДТП с участием автобусов в Сенегале: 40 погибших

ДТП с участием автобусов в Сенегале: 40 погибших

В Сенегале объявлен трёхдневный траур по жертвам ДТП с участием двух автобусов. Инцидент произошёл рано утром..

Дата загрузки: 2023-01-10

ДТП с участием автобусов в Сенегале: 40 погибших

В Сенегале объявлен трёхдневный траур по жертвам ДТП с участием двух автобусов.

Инцидент произошёл рано утром в воскресенье рядом с городом Кафрин примерно в 220 километрах от столицы – Дакара. Автобусы следовали навстречу друг другу, и у одного из них, как предполагается, лопнула шина.

В результате столкновения погибло не менее 40 человек. Ещё 78 получили телесные повреждения. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Президент Сенегала пообещал провести межведомственный совет, чтобы обсудить меры безопасности дорожного движения.

ДТП в этой западноафриканской стране происходят часто. Дороги в Сенегале как правило, двухполосные, с ямами и колеями. А транспорт старый, изношенный и перегруженный. Однако этот инцидент стал одним из самых смертоносных в современной истории всей Западной Африки.
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