У супругов родились сразу четверо близнецов

Американка Мэдисон Коллиер из штата Джорджия на восьмой неделе беременности пришла на УЗИ. Врач сказал, что у неё будет не один ребёнок, а больше. Женщина подумала, что двойня.



Но оказалось, что детей будет четверо. Для Мэдисон и её мужа Джастина эта новость стала полной неожиданностью. Они не применяли ЭКО и не принимали никаких специальных лекарств. В их семьях не было случаев многоплодной беременности.

Мэдисон рассказала, что, Джастин узнав о четырёх детях, лёг на пол, чтобы не упасть в обморок. Но их четырёхлетняя дочка Айла пришла в восторг от такой новости. «Ну… много детей – это здорово. Будет с кем поиграть», – сказала девочка.



Малыши появились на свет в 28 недель. Врачи сообщили, что два мальчика и две девочки – однояйцевые близнецы. Вероятность такого случая – 1 к 15 миллионам! Зачатие четырёх детей одновременно естественным путём – редкость: один случай на 700 000 человек. В большинстве случаев нужны медицинские технологии.



Новорождённые провели два месяца в отделении интенсивной терапии, затем в разные дни их выписали из больницы. Родители долго выбирали имена. Мэдисон хотела, чтобы они были уникальными. В итоге сыновей назвали Уайлдер Шепард и Каллоуэй Сайлас, а дочек – Айрис Аннабель и Элиза Джун.

Мэдисон призналась, что однажды взяла дочек на руки и поняла, что не может их отличить друг от друга. Пришлось использовать браслеты и зажимы для пустышек с именами малышей.



У супругов возникли проблемы из-за подгузников и передвижения с детьми. Мэдисон говорит, что нужно примерно 40 подгузников в день, а может быть и больше. Ездят супруги с детьми на двух машинах, потому что у них нет автомобиля, который вмещает пять автокресел.

Брат Джастина организовал сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы помочь семье Коллиеров. Теперь им нужен дом и машина побольше. Супруги ведут страничку в соцсети и рассказывают о жизни четырёх малышей.