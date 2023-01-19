«Сил нет»: премьер-министр Новой Зеландии пообещала уйти с поста

[Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии]:

«Я знаю, сколько сил требует эта работа, и я знаю, что у меня недостаточно топлива в баке, чтобы делать её хорошо».

Вот так Джасинда Ардерн объяснила причину своего предстоящего ухода с поста премьер-министра Новой Зеландии. По её словам, она просто устала.

Со слезами на глазах 42-летний политик объявила, что это решение ей далось нелегко, однако другие справятся с задачей лучше.

Ардерн пробыла на посту почти шесть лет. Не позднее 7 февраля она уйдёт с поста лидера Лейбористской партии. После этого состоится голосование, чтобы назначить ей замену. А 14 октября в стране пройдут всеобщие выборы.

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[Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии]:

«Сегодня я заявляю, что не буду идти на переизбрание, и что срок моей службы завершится не позднее 7 февраля».

Когда Джасинду Ардерн избрали в 2017 году, она стала самой молодой женщиной-главой правительства в мире. Тогда ей было 37 лет.

Во время своей службы она столкнулась с несколькими непростыми испытаниями. Среди них расстрел людей в мечети Крайстчёрча, пандемия COVID и извержение вулкана на острове Уайт-Айленд.

Уход Ардерн стал большим сюрпризом для новозеландцев. Её рейтинги хоть и были не такими высокими, как в 2020 году, но она по-прежнему была наиболее предпочитаемым премьером.

[житель Крайстчёрча]:

«Да, это неожиданно. Думаю, она руководила страной в довольно непростые времена. Я желаю ей всего наилучшего. Думаю, она прекрасно справилась с работой, учитывая все обстоятельства».

Пока явного претендента на замену Ардерн нет. Заместитель премьер-министра Грант Робертсон, который также является министром финансов, заявил, что не будет баллотироваться в качестве следующего лидера лейбористов.

Стоит отметить, что ещё в начале своего срока службы Джасинда Ардерн родила дочь Нив. Теперь она говорит, что хочет посвятить всё своё время ей.

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