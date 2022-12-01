В Лондонском зоопарке начался обратный отсчёт до Рождества. Смотрители приносят в вольеры питомцев адвент-календари с лакомствами...

Адвент-календари для львов и сурикатов подготовили в Лондонском зоопарке

В Лондонском зоопарке начался обратный отсчёт до Рождества. Смотрители приносят в вольеры питомцев адвент-календари с лакомствами.

Сурикатам достался календарь в виде ёлки с крошечными ящиками. Сообразительные зверьки ловко открывают их лапами. Для беличьих обезьян подготовили рождественский календарь в виде мешочков. В каждом спрятано что-нибудь вкусное.

Львы Арья и Бхану получили календарь с кусками мяса. Причём самец позволил самке первой насладиться угощением.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:

«Лев рядом с рождественскими символами – это то, что даёт нам возможность донести до людей, особенно детей, идею о том, как важно охранять природу. Дети – наше будущее. И мы надеемся, что они защитят дикие места обитания азиатских львов».

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Адвент-календари также вносят разнообразие в монотонную жизнь питомцев зоопарка.

Первые упоминания о рождественских календарях относятся к началу – середине XIX века. Обычно их делают из дерева, картона или ткани.

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