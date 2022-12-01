fb pixel
Телеканал NTD

Адвент-календари для львов и сурикатов подготовили в Лондонском зоопарке

Адвент-календари для львов и сурикатов подготовили в Лондонском зоопарке

В Лондонском зоопарке начался обратный отсчёт до Рождества. Смотрители приносят в вольеры питомцев адвент-календари с лакомствами...

Дата загрузки: 2022-12-01

Адвент-календари для львов и сурикатов подготовили в Лондонском зоопарке
В Лондонском зоопарке начался обратный отсчёт до Рождества. Смотрители приносят в вольеры питомцев адвент-календари с лакомствами.

Сурикатам достался календарь в виде ёлки с крошечными ящиками. Сообразительные зверьки ловко открывают их лапами. Для беличьих обезьян подготовили рождественский календарь в виде мешочков. В каждом спрятано что-нибудь вкусное.

Львы Арья и Бхану получили календарь с кусками мяса. Причём самец позволил самке первой насладиться угощением.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:
«Лев рядом с рождественскими символами – это то, что даёт нам возможность донести до людей, особенно детей, идею о том, как важно охранять природу. Дети – наше будущее. И мы надеемся, что они защитят дикие места обитания азиатских львов».

Адвент-календари также вносят разнообразие в монотонную жизнь питомцев зоопарка.

Первые упоминания о рождественских календарях относятся к началу – середине XIX века. Обычно их делают из дерева, картона или ткани.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...