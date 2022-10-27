76-летний Им Цзю-дон – сантехник с полувековым стажем. Но теперь его также знают как мастера китайской..

Как «король сантехников» стал ещё и мастером каллиграфии

76-летний Им Цзю-дон – сантехник с полувековым стажем. Но теперь его также знают как мастера китайской каллиграфии. Иероглифы он рисует на стенах домов, рекламируя свои услуги.

В 14 лет он оставил родную деревню в Китае и отправился в Гонконг в поисках лучшей жизни.

Сначала несколько лет проработал в ресторане. Потом познакомился с мастером-сантехником, который как раз искал ученика. Освоив профессию, он создал собственный бизнес. А рекламировать услуги решил по старинке.

[Им Цзю-дон, сантехник]:

«Поскольку я хотел работать больше, то начал раскладывать свои визитки по почтовым ящикам и раздавать их прохожим. Я побывал во многих местах. Но на это уходило много времени, поэтому я решил найти более быстрый способ».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Каллиграфической рекламой занимается с 60-х годов. Говорит, что написал тысячи объявлений по всему городу: в переулках, на лестницах и тротуарах.

Его объявления довольно простые. Например: «Король сантехников прочищает трубы на кухнях и в ванных комнатах».

При этом стиль его каллиграфии особенный, ведь школу он не закончил.

[Им Цзю-дон, сантехник]:

«Мой учитель хвалил меня за то, как я пишу по-китайски. После всех этих лет рисования мне нравится создавать свои собственные китайские иероглифы, которые аккуратно подогнаны друг к другу. Мне нравятся толстые мазки, потому что они выглядят более цельными».

Впрочем, каллиграф-самоучка уже объявил, что новую рекламу пока рисовать не будет. В городе ужесточили общественные правила, и за такие художества могут грозить штрафы.

Теперь Им предпочитает изображать свою каллиграфию на холсте и работать для художественных выставок. Он даже завел аккаунт в соцсетях, чтобы показывать свои работы.

Сантехнические услуги тоже не бросает, поскольку это по-прежнему его основной источник дохода.

Короткая ссылка на эту страницу: