Суд Ирана приговорил ещё троих участников антиправительственных демонстраций к смертной казни. Их признали виновными в «ведении..

Ещё троих участников протестов в Иране приговорили к смертной казни

Суд Ирана приговорил ещё троих участников антиправительственных демонстраций к смертной казни. Их признали виновными в «ведении войны против Бога». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mizan.

Салех Мирхашеми, Маджид Каземи и Саид Ягуби были осуждены за убийство членов добровольческого ополчения «Басидж» во время антиправительственных протестов в городе Исфахан.

Ополченцы «Басидж», связанные с элитной Революционной гвардией, подавляли протесты в иранских городах.

7 января в Иране повесили двух других демонстрантов. Одним из них был чемпион по карате с несколькими национальными титулами.

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Так власти страны пытаются подавить народные выступления, которые продолжаются с середины сентября. Они вспыхнули из-за смерти курдской девушки Махсы Амини. Она скончалась вскоре после того, как полиция нравов арестовала её за якобы неправильное ношение хиджаба.

Позже лозунги демонстрантов расширились. Они стали требовать смены режима. Протесты охватили около 100 городов. В последнее время власти активно проводили аресты, поэтому выступления начали утихать.

Аналитики отмечают, что публичные казни и демонстрация тел повешенных, похоже, вселили достаточно страха, чтобы люди не выходили на улицы.

[Алекс Ватанка, сотрудник Института Ближнего Востока]:

«Нет ничего удивительного в том, что власти Исламской Республики полагаются на подавление и насилие, включая казни, чтобы избежать неприятностей. Они в беде, и они это знают».

Впрочем, эксперты также считают, что эти меры не сдержат протестующих в долгосрочной перспективе. Они отмечают, что это просто загонит инакомыслие в подполье.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека говорит, что казни провели после ускоренных судебных процессов, которые не соблюдали даже минимальные правовые процедуры.

Кроме того, в ООН считают, что Иран обязан соблюдать Международный закон о правах человека, и что такие казни равносильны произвольному лишению жизни.

При этом, по данным Amnesty International, иранские власти планируют казнить, как минимум, 26 человек, связанных с протестами.

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