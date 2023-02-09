Жители Хатая ждут помощи у обломков, слушая крики родных

На этих кадрах спасатели достают из-под завалов ребёнка в турецкой области Хатай. Девочка провела под завалами..

На этих кадрах спасатели достают из-под завалов ребёнка в турецкой области Хатай. Девочка провела под завалами 68 часов. Хелен сейчас в порядке и находится в больнице.

А это провинция Адияман. Другая спасательная группа нашла под обломками живыми четверых членов одной семьи.

Впрочем, достали далеко не всех. В пограничной с Сирией области Хатай люди уже несколько дней греются у костров. Но уходить не хотят. Под обломками остаются их родные. Некоторые из них продолжают звать на помощь.

[местный житель]:

«Нам нужен бульдозер, дом сильно разрушен. Под обломками дети. У меня два племянника. Не знаю, живы ли они. Но есть надежда, их комната не до конца обрушилась. Спасатели говорят, что хотят услышать крики. Хорошо, тогда приходите и послушайте крики. Но пробки такие… Покажите… Вы понимаете, о чём я?»

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А это раздача гуманитарной помощи. Как видно, люди в отчаянии пытаются получить продукты. Тысячи жителей региона остались без средств к существованию.

[местный житель]:

«Тут хаос. Мы страдаем. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите нам. Мы здесь. Тут всё разрушено. Везде трещины. Наши дома обрушились, на некоторых трещины». [местный житель]:

«Мы в беде. Вот наш дом и наша обстановка. Я даже не помню, как выбрался из-под завалов и спас своих детей».

Президент Тайип Эрдоган признал, что есть проблемы с распределением спасателей в южных регионах страны. Однако он опроверг заявления о том, что помощь вообще не предоставляется. По его словам, спасателей тысячи, включая иностранные команды. Но ущерб настолько масштабный, что людей по-прежнему не хватает.

Подтверждённое число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии уже превышает 12 тысяч человек. И число жертв, скорее всего, будет расти.

Короткая ссылка на эту страницу: