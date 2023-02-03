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Старейший в мире футболист Кадзуёси Миура продолжит карьеру

Старейший в мире футболист Кадзуёси Миура продолжит карьеру

Самый старый в мире профессиональный футболист Кадзуёси Миура продолжит карьеру. Бывшему форварду сборной Японии в конце..

Дата загрузки: 2023-02-03

Старейший в мире футболист Кадзуёси Миура продолжит карьеру
Самый старый в мире профессиональный футболист Кадзуёси Миура продолжит карьеру. Бывшему форварду сборной Японии в конце февраля исполнится 56 лет. Он нападающий японского клуба «Иокогама».

В начале месяца Миура в рамках аренды присоединился к португальскому клубу «Оливейренсе». А в прошлом сезоне он был нападающим в японской команде «Судзука Пойнт Геттерс». «Оливейренсе» стал 16-м клубом Миуры, а нынешний сезон – 38-й по счёту в его карьере.

Миура увлекался футболом с юности. В 15 лет в одиночку уехал в Бразилию, чтобы стать профессиональным игроком. В 86-м году его приняли в клуб «Сантос», где когда-то играл легендарный Пеле.

Японец также выступал и за несколько других бразильских клубов, а в 90-м вернулся на родину. В следующие десять лет форвард провёл 89 матчей за сборную Японии и забил 55 голов. Помимо японских клубов, он также играл в итальянской команде «Дженоа» и хорватском клубе «Кроация», но успеха в Европе так и не добился.

В 1993 году Миура стал первым японцем, получившим премию «Футболист года в Азии». Он также взял золото на Кубке Азии в 92-м.
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