Авиакатастрофа в Танзании: выжившая рассказала, как ей удалось выбраться

Мектрида Самуэль, можно сказать, родилась в рубашке. Женщине удалось выжить во время крушения самолёта в Танзании...

Мектрида Самуэль, можно сказать, родилась в рубашке. Женщине удалось выжить во время крушения самолёта в Танзании. Рейсовый авиалайнер упал в озеро Виктория в воскресенье во время захода на посадку в аэропорту города Букоба.

Мектрида вспоминает, что была плохая погода. Самолёт рухнул в воду, и она сразу же хлынула в салон.

[Мектрида Самуэль, выжившая]:

«Пассажиры стали пытаться спастись. Меня спасло то, что я успела отстегнуть ремень и вовремя выбраться из сиденья. Самолёт уже был затоплен, поэтому я пыталась плыть, и в тот момент один из членов экипажа помог нам открыть запасный выход. Через несколько минут, когда мы выбрались на поверхность, к нам на помощь пришли местные рыбаки».

Всего на борту находилось 43 человека. 19 погибли, 24 удалось спасти.

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Причём в спасении активно участвовали местные жители и очевидцы трагедии. В том числе молодой рыбак, чьи действия власти Танзании уже назвали подвигом. На памятной церемонии в честь жертв авиакатастрофы премьер-министр страны поблагодарил его и сообщил, что ему выдадут награду в размере миллиона танзанийских шиллингов. Это 430 долларов.

Что именно стало причиной крушения, пока неизвестно. Сообщается, что погода перед аварией испортилась очень резко. Ведётся следствие.

Самолёт был сделан франко-итальянской компанией ATR 12 лет назад.

Согласно международным правилам, в расследовании будут участвовать представители из Франции, а также из Канады, где были сделаны его двигатели.

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