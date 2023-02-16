Автобус с мигрантами упал с обрыва в Панаме: 39 погибших

Это ДТП уже назвали худшим с участием мигрантов в истории Латинской Америки. В Панаме упал с..

[Хуан, священнослужитель]:

«Нас утром разбудил вой сирен скорой помощи. Мы все знаем, что дорога здесь опасная, поэтому сразу подумали про ДТП, но мы не подозревали, что всё так плохо». [Луис-Мануэль Эстриби, мэр Гуалаки]:

«Ситуация очень напряженная, мы делаем работу, оформляем нужную документацию, чтобы потом заняться вывозом тел. Ситуация очень сложная и очень печальная».

Это ДТП уже назвали худшим с участием мигрантов в истории Латинской Америки. В Панаме упал с обрыва автобус. Внутри находилось более 60 мигрантов. 39 человек погибли. Около 20 отправили в больницы.

Как сообщается, автобус сорвался с обрыва и упал на дорогу ниже, врезавшись в микроавтобус.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мигранты направлялись в США. Большинство из них были без документов.

Перед аварией автобус проехал через Дарьенский пробел – опасный участок джунглей между Панамой и Колумбией. Людей везли в общежитие на ночёвку в Гуалаке, на границе с Коста-Рикой, откуда они потом должны были двинуться дальше.

Власти Панамы говорят, что мигранты стали для страны большой проблемой.

[Хуан-Мануэль Пино, министр общественной безопасности]:

«Уже более 37 000 человек (в этом году) вошли через Дарьен. Это непрерывный поток, люди заходят и двигаются дальше. Они едут через самые бедные общины в Панаме. Только прошлой ночью въехало более 900 мигрантов, и это неправильно. Панама – транзитная страна, и люди не должны здесь останавливаться».

В прошлом году через Дарьенский пробел в Панаму попали рекордные 248 тысяч мигрантов. В основном, венесуэльцы. Из-за новой, более строгой миграционной политики США многих вернули в Панаму, однако у них нет денег на дорогу обратно в Венесуэлу.

Короткая ссылка на эту страницу: